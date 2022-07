Los recortes se centrarán en roles que no sean de fabricación, incluidos los equipos con funciones duplicadas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. Podrían anunciar las medidas en las próximas semanas, dijeron las personas.

La empresa, que tiene más de 14,000 empleados, podría apuntar a una reducción general de alrededor del 5%, dijeron. Los despidos aún están en la etapa de planificación y no se ha decidido nada. Rivian tiene operaciones en California, Michigan e Illinois, donde opera su planta, así como presencia en el Reino Unido y Canadá.

Rivian no hizo comentarios de inmediato.

La compañía pisa el freno después de casi duplicar su nómina el año pasado para respaldar un aumento en la producción. Rivian, que fabrica camionetas y SUV eléctricos además de camionetas de reparto, logró una de las ofertas públicas iniciales más grandes de la historia de Estados Unidos, con la que se posicionó como competidor del líder de mercado Tesla Inc.

Rivian ha bajado por las fallas en la cadena de suministro global y la escasez de piezas. Los fabricantes de automóviles ahora enfrentan obstáculos mayores a medida que las ventas de vehículos, incluidas las de vehículos eléctricos, disminuyen y los consumidores se desaniman por los altos precios de etiqueta.

El fabricante con sede en Irvine, California, está a punto de unirse a muchas empresas estadounidenses en la reducción de sus operaciones en medio de las crecientes preocupaciones sobre una recesión económica. Tesla decidió recortar un 10% de su fuerza laboral asalariada, protegiendo simultáneamente los empleos de manufactura, después de que el director ejecutivo, Elon Musk, dijera que prevé que una recesión es inevitable.

A fines de marzo, Rivian tenía casi US$ 17,000 millones en efectivo y efectivo restringido en su balance general para ayudar a capear la tormenta. El incipiente fabricante de vehículos eléctricos está respaldado por inversionistas como Amazon.com Inc. y Ford Motor Co. Rivian tiene un contrato con Amazon para fabricar 100,000 furgonetas de reparto eléctricas a batería para finales de la década.