Mora, que ha trabajado en mercados emergentes durante más de 30 años, se marcha para buscar otra oportunidad, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada ya que la información no es de carácter público. El banco se ha dedicado a desarrollar su negocio en América Latina, donde ha promediado alrededor de US$ 1,000 millones en ingresos en los últimos años.

Mora, de 58 años, se incorporó a Goldman Sachs como director gerente en 2008 y fue nombrado socio en 2010. Nacido en California de padres mexicanos, realizó su primer viaje de negocios a la región en 1992 y ha estado involucrado desde los primeros días del crecimiento de los mercados de capitales latinoamericanos.

Mora y un portavoz de Goldman no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Este año, el negocio del banco en América Latina generará menos de US$ 1,000 millones después de reveses en un par de transacciones, dijo una de las personas.

Anteriormente, Mora también ocupó un cargo sénior como codirector de ventas de renta fija, divisas y productos básicos para América. Antes de unirse a Goldman, fue director gerente de Deutsche Bank AG, donde ocupó cargos sénior en ventas y comercialización en mercados emergentes entre 1995 y 2008. Su primer trabajo en finanzas fue en 1991 en Manufacturers Hanover Corp.