El consumo de combustible en América Latina está aumentando, lo que ha brindado cierto alivio a las refinerías estadounidenses que dependen de la región para casi la mitad de sus exportaciones.

La demanda de combustible, especialmente el diésel, está aumentando desde Brasil hasta Argentina. Petroleo Brasileiro SA estaba en el mercado en busca de ocho cargas de productos como gasolina y diésel a principios de este mes, según personas familiarizadas con la situación que pidieron no ser identificadas porque la información es comercialmente sensible. Un portavoz de Petrobras no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esta es una buena noticia para los refinadores estadounidenses que se enfrentan a una fracturada recuperación de la demanda interna. Las refinerías del país funcionan al 78% de sus capacidad, por debajo del promedio estacional del 94% para esta época del año.

Cuando los países latinoamericanos comenzaron a implementar confinamientos en marzo, las ventas a la región se vieron muy afectadas, y las petroleras estatales Ecopetrol SA de Colombia y Petróleos del Perú SA pidieron posponer las importaciones o extender los pagos.

Brasil, el mayor importador de diésel de la región, ha visto un aumento de la demanda de alrededor del 90% de los niveles previos a la pandemia, mientras que en Argentina es del 94% y en Colombia del 88%, según los últimos datos gubernamentales compilados por Bloomberg.

En México, las ventas de diésel todavía están por debajo del 20% de los niveles previos al virus, mientras que la demanda de gasolina es un 30% menor, dijo un representante de la asociación nacional de minoristas de combustible Onexpo, que pidió permanecer en el anonimato debido a la política interna. Aun así, las tarifas de flete para los petroleros que transportan combustible desde la costa del Golfo de EE.UU. a México se triplicaron en las últimas tres semanas, a medida que la demanda de importaciones se recuperaba, según datos recopilados por Bloomberg.

La recuperación sigue siendo desigual y el COVID-19 continúa extendiéndose a un ritmo alarmante en la región. El repunte de la gasolina en la región va a la zaga del diésel en medio de una reapertura escalonada de las economías. El combustible para aviones aún tiene dificultades, mientras los aviones permanecen en tierra y compañías como Latam Airlines Group SA y Grupo Aeroméxico SAB buscan protección por bancarrota. México es el principal destino para las exportaciones estadounidenses de combustible para aviones.