La refinería de Talara, cuyo proceso de modernización se inició en diciembre del 2013, presenta un avance significativo y operaría el segundo semestre del próximo año, según informó la empresa estatal Petroperú.

“Teníamos previsto el inicio de operaciones en el primer trimestre del 2021, pero por la paralización de obras como consecuencia de la pandemia, iniciaremos actividades en la segunda mitad del próximo año”, dijo el presidente de Petroperú, Eduardo Guevara.

En entrevista al Diario Oficial El Peruano, indicó que la nueva planta procesará 92,000 barriles diarios de crudo, a diferencia de los 65,000 de la anterior, que no podía procesar crudo pesado de la selva y solo refinaba petróleo liviano.

En el caso de la inversión total de la refinería de Talara, luego de varios ajustes, llega a US$ 4,700 millones. Tras diversas operaciones de financiamiento, que incluyen emisión de bonos y préstamos, se tenía un déficit de US$ 900 millones.

“Nosotros necesitamos tener definido el financiamiento este año, para así concluir el proyecto sin ningún tipo de problemas por el lado económico”, manifiestó el presidente.

En febrero de este año, el Gobierno español autorizó un préstamo destinado al proyecto para Petroperú por US$ 285 millones, por lo que faltan cubrir US$ 615 millones. Según Guevara, la obra no requiere de recursos del Estado, aunque descartó mayores costos a los combustibles, con lo cual no se elevarán los precios a los consumidores.

Petroperú también lleva a cabo otras iniciativas con el fin de mejorar y expandir su servicio, como un terminal de ventas en Pasco y otro en Puerto Maldonado. Además, se edifica un terminal en Ilo y se mejoraron las sucursales en Pucallpa y en Lima (Conchán).

Otro proyecto importante de la empresa petrolera estatal es la operación del Lote 192. Se espera que el proceso de consulta previa, a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Perupetro concluya en la segunda parte del año para empezar a operar en el primer trimestre del 2021.

En la actualidad, Petroperú efectúa un proceso para buscar un socio idóneo, del que se encarga el banco de inversión Bank of America Merrill Lynch. La idea de la obra es similar a la que actualmente tiene Petroperú en el Lote 64 con la empresa Geopark Perú. En esta área el porcentaje de inversión es de 25%.

Del mismo modo, Petroperú avanza con los protocolos sanitarios respectivos para reiniciar las operaciones del Oleoducto Norperuano antes de fines de julio, pues de los lotes 192, 67, 8 y 95 solo este último está operativo.