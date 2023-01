La medida forma parte del plan Con Punche Perú que busca reactivar la economía local en un contexto de bajo crecimiento del PBI, de alta inflación y de agudización de la conflictividad social en las últimas semanas.

Así, durante el primer semestre del año las empresas deudoras de Reactiva Perú podrán solicitar a sus entidades financieras el aplazamiento del pago de sus préstamos, que incluyen nuevos periodos de gracia.

Sin embargo, expertos financieros sugirieron a los deudores evaluar si verdaderamente les conviene o no reprogramar sus créditos.

Y es que en el esquema de reprogramación vigente ya no se usan los fondos del Banco Central de Reserva (BCR) sino recursos propios de cada institución financiera, con lo cual las tasas de interés son mayores , explicó Walter Leyva, profesor del programa de finanzas de Esan.

Tasas de interés mayores

Originalmente los créditos Reactiva se otorgaron a tasas de interés mínimas históricas de entre 1% y 4% anual. En cambio, las tasas de las reprogramaciones están más cerca de 17% anual, indicó el docente.

“Al ser recursos propios el costo y el riesgo de los fondos es distinto para las entidades financieras”, apuntó Leyva, quien también es gerente central de Caja Ica. “Hemos hecho el ejercicio y los intereses que se pagan con la reprogramación suben en tres o cuatro veces”, refirió.

Asimismo, indicó que los periodos de gracia que están dando ahora las entidades financieras son parciales. Esto quiere decir que los intereses de la deuda reprogramada si se siguen cobrando durante ese periodo gracia.

Qué deben evaluar los deudores

Yang Chang, docente del programa especializado en finanzas de la Universidad de Piura, consideró que antes de reprogramar las empresas deudoras de Reactiva deben analizar hasta tres aspectos.

En primer lugar, comparar la tasa de interés que tiene por su deuda con la que le van cobrar por la reprogramación, detalló.

Pero eso no es suficiente, también deben considerar la cuota mensual que pagarían con respecto al flujo de caja neto que tiene la empresa. “La cuota no debería ser mayor al 30% o 40% de dicho flujo”, señaló Chang.

Y el tercer aspecto a revisar está referido al uso que se ha dado los recursos de Reactiva. Si las empresas no han gastado el préstamo podrían usarlo para desarrollar sus proyectos, dado que en la actual coyuntura se han restringido el acceso a financiamiento, sostuvo Chang.

A qué deudores les conviene

Las empresas que no se han podido recuperar de la pandemia y que más recientemente han sido golpeadas por la convulsión social serían las candidatas a reprogramar sus préstamos Reactiva, estimaron los expertos.

Hay muchos emprendedores que han perdido la campaña navideña, no han vendido lo que esperaban y no van a tener los ingresos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras, dijo Chang . A ellos no le queda otra opción que reprogramar, apuntó.

“Deben reprogramar únicamente cuando tengan una desviación (caída) de sus ventas y, por tanto, con sus ingresos no puedan hacer frente a la deuda vigente. De lo contrario al empresario le conviene mantener su crédito original con Reactiva”, sostuvo Leyva.

Estimo que cuando se trate de un problema coyuntural la reprogramación le ayudará a la empresa a recuperarse y volver a encaminar el repago de la deuda. En cambio, si el problema es estructural va ser más difícil que acceda a una reprogramación pues solo estaría prolongando su agonía, acotó.

Los más afectados por protestas

Los sectores más afectados por las recientes protestas han sido, en primer lugar, los de turismo y restaurantes, detalló Leyva. Luego el de transportes y el tercer lugar el de comercio, el subsector de abarrotes (venta frutas y verduras), añadió.

Ese tipo de empresas son las que tiene más probabilidad de acogerse a las reprogramaciones de Reactiva, estimó Chang. “No les queda otra”, opinó.

A octubre del 2022, los saldos de los créditos Reactiva Perú sumaron S/ 24,736 millones, que corresponde a 431,683 deudores (90.9% son mype), según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

