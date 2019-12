En los últimos meses hemos sido testigos de algunas situaciones de desbalance social en la región, protesta ciudadana y crisis de reputación de diversas compañías. El Perú definitivamente no ha sido ajeno a esta tensión y estas situaciones ya impactan las percepciones de los consumidores.

En este marco, ¿cuáles son estos insights y tendencias del marketing que impactarán la actividad comercial y empresarial el 2020?

De acuerdo a Cristina Quiñones, CEO Consumer Truth existen cuatro tendencias que marcarán el 2020 y las empresas –de todos los sectores- no pueden ignorar.

Escepticismo creciente

Quiñones detalla que actualmente estamos ante consumidores y ciudadanos con menos confianza en la economía.

“Desde hace 8 meses, el índice de confianza del consumidor en Lima, se registra en terreno pesimista por debajo de los 50 puntos. Las compañías y las personas necesitamos menos Influencers “producidos” y más héroes de la vida real”, explica la ejecutiva.

Precisó que, esta tendencia está muy fuerte entre los jóvenes. “Las empresas de telecomunicaciones y entretenimiento tienen una gran oportunidad aquí, ya que son servicios muy cercanos a esta generación. Los jóvenes buscan empresas que les hagan volver a tener confianza”.

En esa línea resaltó que la tendencia de influencers evolucionará en el siguiente año. “Los consumidores están cansados de la imagen del influencer fabricado, falso. Los jóvenes admiten seguirlos pero no los admiran”, detalló.

Comentó que hoy ya existe la figura del ‘anti influencer’ que empieza a generar mayor empatía entre los consumidores y que la tendencia de productos naturales, simples únicos será una de las más importantes durante el próximo año.

Tribus de representación

De acuerdo a la especialista, las personas tienen sed de auténtica representación; estas no se sienten parte de grandes masas sino de colectivos en búsqueda de su propia voz.

“Necesitamos reivindicar a los invisibles sociales. El marketing no los ve, la sociedad tampoco. Las empresas necesitan redefinir sus modelos de segmentación. Solemos ver ABCD pero no LGTB; solemos ver el tamaño de mercado pero no la relevancia. Debemos repensar la forma cómo identificamos a las personas”.

Cristina Quiñones precisó que los sectores que tradicionalmente han sido percibidos como rígidos y autoritarios –industria de la banca, aseguradora, grandes proveedoras de servicios- tienen una oportunidad cambiar su imagen y conectar con estas minorías. “Scotiabank y BCP han hecho estos esfuerzos en el pasado con ciertas campañas”, agregó.

Recuperar la dignidad

La especialista manifestó que existe una percepción por parte de la sociedad que los grandes líderes solo se enfocan en el crecimiento económico, y no en ‘los que sobran’.

“Debemos preocuparnos del crecimiento colectivo”, manifestó la especialista. El reto empresarial es identificar qué acciones generan fricción o indignación ciudadana y hacer algo al respecto”, comentó.

Conquista de la coherencia

La CEO explica que los recientes escándalos de corrupción han roto la confianza de los peruanos. “Se trabaja mucho en la transformación digital y no lo suficiente en la transformación de valores”.

Resaltó que es de vital importancia que no exista una disonancia entre la filosofía que predica la empresa y las acciones que lleva a cabo.

“Esto es algo que se ha observado en muchas crisis institucionales durante este 2019; líderes empresariales deben ser cuidasos no pueden decir con palabras y deshacer con acciones”, resaltó.

La especialista explicó que esto es de suma importancia en los sectores que tienen contacto con grandes masas de gente, como el consumo masivo, banca y retail.

Resignificación de la soledad

La CEO de Consumer Truth explicó que esta tendencia se refiere tanto a la desconexión que se vive en redes sociales como a la revalorización de los consumidores introvertidos.

“Hemos detectado que hay una suerte de poder de los introvertidos. Las industrias de que generalmente le hablan a los extrovertidos -como la de la moda- están empezado a valorar características distintas”, comentó Cristina Quiñones.

Como una tendencia general, Quiñones precisó que es necesario que las empresas entiendan que se necesita ser empático con los consumidores. “Estamos ante ciudadanos y no solo consumidores; ellos no solo exigen buenos productos sino valores y sensibilidad”, agregó.