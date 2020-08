El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que las primeras vacunas contra el coronavirus podrían llegar al país el cuarto trimestre de este año (Gestión 21.08.2020). En esa línea, detalló que negocia con cinco laboratorios y un mecanismo multilateral la compra de 30 millones de vacunas; sin descartar adquirir la vacuna rusa, pues ya hay comunicación con dicho gobierno.

Teniendo en cuenta este panorama, cabe preguntarse, ¿qué tan dispuestos están los peruanos a ponerse la referida vacuna? Según un estudio de la consultora Activa Perú, solo el 34% de los peruanos están dispuestos a aplicársela porque confían en esta; en tanto, un 56% esperaría que otros se vacunen primero para ver que tal es; y un 10% está determinado a no aplicársela por desconfianza.

Si se ve por estratos socioeconómicos, más del 50% de los peruanos de los segmentos C, y D-E, esperaría a que otros se vacunen primero; mientras el A-B está dividido, ya que un 47% menciona que se pondría la vacuna, mientras un similar porcentaje refiere que esperaría a que otros se la coloquen primero.

Y es el segmento D-E el que tiene mayor desconfianza con respecto a la vacuna contra el coronavirus, ya que el 12% no se la pondría.

En cuanto a edades, es el segmento de población de más de 40 años los que están más dispuestos a colocarse la vacuna, lo que respondería a su vulnerabilidad frente al contagio.

Cabe señalar, que en cuanto a la percepción de riesgo de contraer el virus, el 59% de peruanos se considera de mediano riesgo, un 25% de bajo riesgo y 16% de alto riesgo.

Vuelos nacionales

El estudio de Activa Perú también indagó sobre la disposición de los peruanos a realizar viajes por avión en la actual coyuntura, considerando que desde el 15 de julio se retomaron los vuelos nacionales en el país. Así, un 75% declaró que no viajará en avión hasta que la pandemia esté controlada, mientras que un 22% indicó no estar seguro de viajar o no.

La posible explicación sobre no querer viajar sería la desconfianza sobre los protocolos aéreos establecidos para evitar el contagio del coronavirus.

Y es el estrato A-B el que señala en mayor porcentaje (33%) versus los demás segmentos socioeconómicos, que ya compró su boleto para viajar más adelante.

Estudios

Otro aspecto que indagó el estudio de Activa Perú fue la probabilidad de iniciar estudios en los próximos seis meses. Un 34% declaró que definitivamente no lo haría, mientras que un 32% está dispuesto a hacerlo.

¿Cuánto están dispuestos a invertir al mes en los referidos estudios? Un 57% declaró que pagaría hasta S/ 300, y un 22% entre S/ 301 y S/ 600.

Además se destaca que un 41% declara haber comenzado a estudiar algo de manera virtual durante la pandemia.

CLAVES

Percepción. El 58% de peruanos tiene mucha confianza o confianza en que el país logrará superar la crisis causada por el coronavirus, mientras que un 23% tiene mediana confianza.

Estudio. Activa Perú realizo un estudio de carácter cuantitativo a través del panel OpinandoOnline, sobre la base de 1.028 entrevistas realizadas entre el 24 y 27 de julio 2020, a población a nivel nacional, mayor de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos.