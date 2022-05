La volatilidad con la que empezó el año la cotización del petróleo, presionó al gobierno peruano a adoptar medidas de gasto fiscal, como los subsidios a favor de los transportistas y aumentar el valor del vale FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) para la adquisición del balón de GLP. En ese contexto, diversos especialistas apuntaron al avance de la conversión vehicular a gas natural y avanzar con la infraestructura necesaria para que los camiones puedan migrar al GNL. ¿Cuán próximo está esa migración?

Miguel Maal Pacini – gerente general de Promigas Perú, informó a Gestión.pe que a través de Quavii, están próximos a poner en operación comercial sus dos primeras estaciones de GNL (gas natural licuado) para vehículos para atender al sector de carga pesada. El plan es inaugurarlas este año. En la estación de servicios de Chiclayo (Lambayeque) ya se iniciaron las pruebas, mientras que la ubicada en Trujillo (La Libertad) está en una etapa de construcción muy avanzada.

“Nuestras dos estaciones de GNL empezarán desde este año a atender al sector de carga pesada, luego de que las entidades del Estado concluyeron con las adecuaciones normativas al reglamento del Registro de Hidrocarburos para la comercialización de GNL, aspecto indispensable para iniciar la operación de esta infraestructura que forma parte del Corredor Verde, donde invertimos US$ 3 millones”, señaló.

La concesionaria del norte proyecta atender a 3,000 vehículos dedicados a la carga pesada en los primeros años de funcionamiento. Han realizado alianzas con marcas importadoras de tractos a GNL, como Iveco, Shacman, Scania, CAMC, FAW y Sinotruk.

Maal Pacini no descarta que tras poner en operación los dos grifos, evalúen el desarrollo del Corredor Verde en otras ciudades del país. Por lo pronto, agregó que lo importante es generar la demanda. En esa línea, dijo que algunas propuestas para acelerar este proceso son ampliar los beneficios del FISE al GNL para renovar el parque automotor de carga pesada y crear incentivos arancelarios para importaciones de tecnologías de GNL.

Cabe indicar que a inicios del 2021, la distribuidora de gas natural en Lima Cálidda anunciaba la puesta en marcha de su primera estación de GNL en el distrito limeño de Puente Piedra. Ese mismo año, el grupo HAM junto a Limagas Movilidad, también anunciaban sus primeras estaciones de GNL en Perú.

Tránsito marino

Durante el último paro de transportistas, a inicios de abril, el abastecimiento de gas natural a los hogares del norte estuvo también por ser perjudicado ante el bloqueo de las vías que impedían la circulación de las cisternas.

Al respecto, Maal Pacini indicó que se están realizando inversiones para incrementar el almacenamiento de GNL, ampliar la flota de cisternas, operar plantas de descompresión de gas natural comprimido (GNC) en Trujillo y Chimbote, así como diversificar las fuentes suministro.

“Además, estamos evaluado otras alternativas, como es la viabilidad del transporte marítimo de las cisternas de GNL”, manifestó.

Próximas inversiones

Pese al avance de las inversiones de las filiales de Promigas en el norte del Perú -que superan a la fecha los US$ 365 millones-, la empresa señala que la incertidumbre política es el principal factor de preocupación en el negocio de la masificación del gas natural.

“Observamos frecuentes cambios de los funcionarios de gobierno, lo cual resta continuidad a los planes y pone en riesgo un marco regulatorio estable que promueva la inversión privada. Una necesidad específica e inmediata es garantizar en la Concesión Norte que las tarifas de gas natural sean competitivas, y permitan una mayor masificación en esa región”, indicó.

Por ello, afirmó que ven favorable la implementación de una tarifa nivelada nacional para atender una mayor cantidad de usuarios, en particular aquellos de bajos recursos, al mismo tiempo que generaría condiciones más atractivas para el desarrollo industrial.

“En ese sentido, consideramos necesario que el pleno del Congreso debata y promueve pronto el proyecto de Ley N° 679, que incluye medidas para impulsar la masificación del gas natural”, remarcó.

A detalle, la Concesión Norte registra una inversión ejecutada mayor a US$ 220 millones, de los US$ 254 millones comprometidos para las obras en Trujillo, Pacasmayo, Lambayeque, Chiclayo, Cajamarca, Chimbote y Huaraz, donde se han construido 3,400 kilómetros de redes de polietileno y ocho estaciones de distribución de gas natural.

En Piura, la inversión ejecutada asciende a US$ 120 millones, de los US$ 237 millones comprometidos, los cuales han servido para financiar las conexiones domiciliarias, la construcción de 160 kilómetros de redes de polietileno y los cerca de 240 kilómetros de gasoducto.

Para lo que resta del 2022, la empresa tiene proyectado invertir US$ 45 millones; de los cuales, US$ 11 millones serán en la Concesión Norte, US$ 31 millones en la Concesión Piura y US$ 4 millones para la infraestructura de comercialización.

En el primer caso, con las inversiones ejecutadas y proyectadas, se alcanzará a conectar a 30,000 hogares al gas natural, y suministrarán el recurso a nueve industrias adicionales de los sectores pesca, manufactura y cerámicos.

En Piura, la inversión programada se destinará a habilitar con el servicio de gas natural a 5,500 viviendas y a diez nuevas industrias, así como a la construcción de redes de polietileno. Cabe indicar que, además, en las próximas semanas se concluirá la construcción del último tramo del gasoducto con el que se conectará a Sechura y Paita.

“Nuestra intención es seguir masificando el gas natural. En la mayoría de las ciudades de la Concesión Norte ya hemos superado la meta del primer plan de conexiones, que concluye a mediados del 2023. En las otras ciudades estamos por encima del 95%. En Piura, que se encuentra en etapa temprana de operaciones, también hemos superado ampliamente los compromisos”, refirió.