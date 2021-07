Sin perder el foco en lo que es su “core business”, Camet Real Estate Services (CRES), parte del Grupo Camet, empezó desde hace algunos meses a ampliar sus líneas de negocio, pero tomando como directriz el uso de la tecnología.

Felipe Camet, CEO del Grupo, se enfocó así en “property technology” o prop tech, que consiste en agrupar innovaciones y aplicar nuevas tecnologías para el sector inmobiliario. Es decir, se enfocan en grupos de startups que usan tecnologías disruptivas para cambiar la forma cómo los diferentes actores del mercado inmobiliario hacen negocios, cambian la forma de construir, administrar o arrendar inmuebles.

Y ya con experiencia en algunos negocios de este corte que operan desde el año pasado en el país, ahora el grupo se enfoca en el negocio de las rentas. Así, desde el próximo mes ingresan con Alquilando, junto a su socio comercial de Argentina, con lo cual buscan marcar un precedente en alquileres en el país.

“Nos vamos a encargar de hacer la gestión de administración para los propietarios, es decir, conseguir desde los inquilinos hasta cobrar la renta y hacernos cargo de todo el mantenimiento que pueda generarse, todo interconectado con una app a través del teléfono”, sostiene Camet.

Seguro

Además, están sumado un seguro por el cual el propietario, aun cuando el inquilino no pague, tiene asegurado el pago de la renta. “Es un pago que hace el propietario, por ejemplo, por un alquiler de US$ 1,000 está pagando US$ 80 al año y si hay alguna falta de pago, ante la informalidad que se da en el país, ya está asegurado”, refiere.

El apostar por esta división se da, dice Camet, debido al crecimiento de la renta, tal como ya se da en países de Latinoamérica como Chile y México, donde prefieren alquilar que comprar.

“Con ello el propietario podrá pedir sus rentas por adelantado”, refiere.

Así, se puede abrir una oportunidad de negocio para quienes busquen comprar propiedades para rentar y optan por una empresa que se encargue del manejo.

“Y para generar menores costos en el caso del pago del broker por gestionar el alquiler, lo que estamos haciendo es que no pague directamente a nosotros como empresa. En una app puede colocar el aviso de lo que quiere alquilar con un costo menor del que paga al corredor”, mencionó.

Administración

El grupo Camet también ofrece el servicio de administración de propiedades con Hello Management Perú enfocado en edificios residenciales, de oficinas, de usos mixtos y condominios, que cuenta con una plataforma, en la cual se quiere guiar a desarrolladores y juntas de propietarios, a nivel nacional, a desarrollar una comunidad funcional, operando 24 x 7 en la administración del edificio.

Aquí, la empresa usa la huespedología, metodología orientada a la atención y servicio al cliente.

Cabe precisar que el Grupo Camet generó las asociaciones Proptech y Construtech Perú, integrada por empresas del sector, emprendedores, inversores locales e internacionales y bancos que buscan promover la innovación con la inclusión de tecnología con el fin de brindar mejores proyectos de infraestructura y de construcción, así como desarrollos y servicios.

Así, para fomentar el crecimiento de los emprendedores peruanos con inversionistas locales e internacionales en capital venturing se hace a través de CE Ventures.

Otros negocios

Entre las otras líneas de negocio del Grupo Camet, enfocado en el Real Estate, está la de gerencia de proyectos, la cual iba avanzando con la suma de nuevos proyectos del rubro de supermercados, sin embargo, hoy los nuevos proyectos del sector están paralizados debido a la coyuntura incierta.

Donde observa un mayor movimiento es en la venta de terrenos dirigidos para nuevos proyectos de vivienda, principalmente ante la escasez de proyectos. “Hay empresas que quieren liquidar su inversión inmobiliaria y tener el dinero guardado ante cualquier situación”, sostuvo Camet.