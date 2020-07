Los prestamistas de Cirque du Soleil Entertainment Group están trabajando en una oferta para reemplazar la oferta hecha por TPG y otros accionistas de la compañía, que se está reestructurando bajo protección de bancarrota.

Los prestamistas están listos para presentar una “oferta de crédito” vinculante a un comité de la junta del Cirque du Soleil el martes, se dijo en una audiencia en la corte el viernes. La oferta de crédito implica la cancelación de la deuda pendiente como parte de una oferta para adquirir los activos del deudor.

Los acreedores de Cirque du Soleil han dicho anteriormente que también estarían dispuestos a inyectar hasta US$ 375 millones para ayudar a la empresa a reiniciar sus actividades.

Cirque du Soleil, con sede en Montreal, solicitó protección en Canadá la semana pasada después de que la pandemia de coronavirus la obligara a cerrar espectáculos en todo el mundo, lo que desencadenó una lucha por el control de una de las marcas de presentaciones en vivo más conocidas.

La compañía había iniciado un acuerdo de oferta inicial de activos por quiebra con sus accionistas existentes, que incluyen a TPG, Fosun International Ltd. de China y Caisse de Depot et Placement du Quebec, por una inyección de capital de US$ 300 millones. El grupo de acreedores rechazó esa oferta, que los habría dejado con una participación de 45%.

Una oferta inicial de activos por quiebra establece un valor mínimo para otros postores. Si el comité de Cirque du Soleil lo aprueba, la oferta de los acreedores se dirigirá a una audiencia judicial el 17 de julio.

Al 31 de marzo, Cirque debía a sus primeros acreedores de gravámenes US$ 901 millones y a sus segundos acreedores de gravámenes US$ 154 millones. También le debía US$ 32 millones a Caisse y una cantidad igual a Fonds de solidarite des travailleurs du Quebec.

Cirque du Soleil tenía US$ 1,470 millones en pasivos a fines deL 2019, aproximadamente cinco veces el capital de los accionistas.

Quebecor Inc. y el fundador de Cirque du Soleil, Guy Laliberte, han expresado interés en invertir en la empresa.