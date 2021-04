A un año del inicio de la pandemia, el consumidor limeño continúa adaptándose a la “nueva realidad” en la que los eventos virtuales ya son parte de sus celebraciones y conmemoraciones. Según un estudio elaborado por CCR Cuore el 32% de limeños organizó un evento virtual durante la pandemia.

“Los limeños han participado en un sin número de actividades conmemorativas. Lamentablemente la mayoría de eventos en los que han participado han sido misas de salud que reflejan la dura situación que nos ha traído la pandemia”, señaló Milagros Rentería, consultora asociada de CCR Cuore.

Agregó que luego de las misas, los eventos más comunes fueron cumpleaños, fiestas infantiles y fiestas de fin de año.

Para estos eventos, los limeños en su mayoría (80%) utilizaron lo que tenían en casa, el 19% compró insumos en un supermercado, un 9% por redes sociales.

“Sin embargo vemos que estos eventos son cada vez más elaborados, y ya se contrata delivery para enviar regalos a los participantes, bocaditos, o incluso empresas que organizan el evento; eso lo vemos con mayor incidencia en el segmento A”, explicó la ejecutiva.

Gasto

Rentería aclaró que la inversión en los eventos virtuales aún no se compara a lo que gastaba de manera presencial. “En cuanto a lo invertido en la celebración virtual un tercio menciona no haber gastado nada, asimismo serían las personas mayores de 55 años, y del segmento A quienes han gastado más en las celebraciones virtuales”, anotó.

“El distanciamiento social aún será una realidad en la capital por un tiempo prolongado, existe una oportunidad interesante para ingresar a este rubro de negocios. Ya vemos que algunas empresas de entretenimiento se han renovado con opciones digitales, pero aún existe un mercado muy atractivo”, agregó la especialista.

Para este tipo de eventos, la plataforma preferida fue Zoom, a la fecha un 95% de limeños señala que no ha organizado eventos presenciales en más de un año.

Tendencias

El estudio de CCR Cuore también analizó cómo vienen evolucionando las preferencias de los limeños según las medidas de confinamiento.

“El delivery es una tendencia que se mantendrá y el público objetivo continúa creciendo; hoy un 23% afirma que compra más por este canal”, dijo Milagros Rentería.

No obstante, la ejecutiva resaltó que con un panorama tan cambiante aún no se observa una sola tendencia de preferencia; “el limeño se sigue adaptando a las restricciones y condiciones que el gobierno va estableciendo conforme el contagio aumenta o baja en la capital. Los constantes cambios de toques de queda no permiten que se establezca una sola tendencia”, dijo la ejecutiva.