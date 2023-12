Así lo señaló el CEO de la empresa, Ricardo Holder, quien dijo que la compañía este año está culminando con una producción anual de más de 50,000 prendas, las cuales en un 90% se dirigen a los mercados americano y canadiense; en tanto, el restante se destina a Alemania e Inglaterra. Así, las prendas que generalmente coloca en estos países son sweater, cardigan, mantas de alpaca, entre otros productos, fabricados siempre a partir de hilos de alpaca y algodón.

“El precio promedio de estas prendas son entre US$ 50 y US$ 70 y nuestros clientes los venden a US$ 300 y US$ 450. Los consumidores cada vez valoran más la ropa de alpaca; además, nosotros ofrecemos productos con valor agregado en un entorno en que las marcas también son exigentes con los diseños. A ello, se agrega que nuestras exportaciones se dan de manera rápida, con tiempos de atención entre 90 a 120 días”, explicó el ejecutivo.

De este modo, este año, Inkasign sumó seis nuevos clientes a su portafolio, considerando que cuentan con firmas pequeñas y medianas como Free People, Leonard Frisbie, Jenni Kayne, entre otras. “Ahora nuestro portafolio tiene más de 20 marcas que nos compran básicamente por el hilo de alpaca y por la confección con valor agregado que tenemos. Perú compite en el mercado de lujo con Europa, donde Italia podrá ser muy bueno pero es muy caro en comparación a nosotros”, añadió Holder.

Más producción

Ante una mayor demanda, la fabricante peruana también amplía su producción en su segunda planta, situada en un edificio de cuatro pisos en San Martín de Porres. Su instalación principal se encuentra en Santiago de Surco y actualmente está casi al 90% de su capacidad.

“Este año realizamos una inversión de US$ 200,000 para ampliar nuestra capacidad en 30%. Sin embargo, queremos seguir expandiéndonos, por lo que la meta es que el próximo año se pueda ampliar en un 20% adicional la sede de San Martín de Porres”, adelantó el empresario, quien dijo que el objetivo es pasar de una producción de 50, 000 prendas anuales a 80,000.

Ricardo Holder, CEO de Inkasign

Respecto a la materia prima, Holder manifestó que este año los precios de la fibra de alpaca se mantuvieron; mientras que el algodón llegó a bajar, incluso un 25%.

Otras líneas

La otra línea de negocio de Inkasign es la de hilados de algodón y alpaca en fantasía con detalles, cuya exportación ha tenido un crecimiento importante en volumen por la mayor demanda de Estados Unidos. “Este segmento de producto también ha crecido un 25%, sobre todo porque aún se mantiene la tejeduría a mano en muchas personas”, anotó Holder.

Sin embargo, la línea que sí ha experimentado una contracción de incluso un 50% es la exportación de muñecos tejidos a Canadá y Estados Unidos. “De lo que normalmente se enviaban 80,000 muñecos anuales, hoy esto ha caído a la mitad”, indicó.

Pese a este panorama, el ejecutivo espera que el próximo año la comercialización de estos productos se recupere, impulsado por las fiestas de fin de año.

Así, este 2023, las ventas de Inkasign estuvieron representadas casi en un 100% por las exportaciones debido a que las transacciones en el mercado local estuvieron contraídas.

