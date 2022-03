Si Rusia incumple su deuda, debido a las sanciones impuestas por EE.UU. y Europa, podría llevarse en el camino al gestor de fondos Pimco. Ya que el mismo tiene una apuesta de derivados de al menos US$ 1,100 millones y posee US$ 1,500 millones en bonos soberanos rusos, según Joe Rennison y Brooke Masters en Financial Times.

Pimco tiene miles de millones de dólares en juego con las consecuencias económicas del conflicto ruso ucraniano, después de acumular una apuesta por valor de al menos US$ 1,000 millones en los mercados de derivados de que el país no incumplirá y al mismo tiempo tiene US$ 1,500 millones de su deuda soberana.

El administrador de activos comenzó el año expuesto a US$ 1,100 millones en swaps de incumplimiento crediticio de la deuda rusa. Los contratos de derivados están destinados a compensar a los tenedores en caso de que el emisor de bonos subyacente, en este caso Rusia, no cumpla con sus pagos.

Al menos cinco fondos de Pimco vendieron los CDS a los inversores, según un análisis del Financial Times de las tenencias del administrador de activos a fines del 2021. También posee más de US$ 1,500 millones en bonos del gobierno vinculados a la Federación Rusa, según los datos agregados de tenencias de Bloomberg.

Pimco vendió el CDS a inversores que querían protección contra un posible incumplimiento y cobra primas sobre el producto similar a un seguro. Al hacerlo, apostó efectivamente a que Rusia pagaría a sus acreedores. Las posiciones significan que puede perder dos veces, primero en sus propias tenencias de bonos y luego en los pagos de CDS, en caso de que Rusia incumpla.

Pimco ya ha marcado a la baja las posiciones en función de las valoraciones actuales del mercado, aunque aún podrían recuperarse.

La magnitud de las sumas es un reflejo del tamaño de Pimco y su enorme presencia en los mercados de bonos y CDS. La empresa tenía más de US$ 2.2 billones en activos bajo gestión a finales de año.

La mayoría de los CDS se encuentra en el fondo de ingresos de US$ 140,000 millones de dólares, administrado por el director de inversiones Dan Ivascyn, junto con Alfred Murata y Joshua Anderson.

El fondo reveló que había suscrito US$ 942 millones de protección de CDS en Rusia para fines del 2021. Los otros fondos para mantener posiciones incluyen el fondo de bonos de retorno total de Pimco, su fondo de bonos de mercados emergentes, ingresos diversificados y fondos de ingresos de baja duración.

Los precios de la deuda soberana de Rusia se han derrumbado desde el inicio de la crisis con Ucrania, ya que los inversores apostaron a que las paralizantes sanciones occidentales, que han hecho que algunos de los bonos sean casi imposibles de comercializar, podrían empujar al país al incumplimiento.

Rusia realizó la semana pasada un pago de intereses sobre uno de sus bonos locales denominados en rublos, pero dijo que el dinero no llegaría a los tenedores extranjeros. El país citó una prohibición impuesta por Moscú de que su banco central envíe moneda extranjera al extranjero que se instituyó para apuntalar las reservas soberanas del país luego de la imposición de las sanciones.

Dos pagos de intereses sobre la deuda en moneda extranjera de Rusia, que está cubierta por CDS, vencen el 16 de marzo. Moscú dijo el domingo que su capacidad para pagar su deuda podría verse obstaculizada por las sanciones.

En las últimas dos semanas, los comerciantes e inversores han expresado su preocupación de que las sanciones a Rusia interfieran con el mecanismo de liquidación de los contratos de CDS.

Esto podría potencialmente dejar a los inversionistas que usaron CDS como cobertura contra pérdidas en bonos incumplidos de su bolsillo, pero beneficiaría a Pimco y otras partes que vendieron los contratos porque podría limitar sus pagos en caso de incumplimiento.

Si Rusia no paga sus bonos, no activará automáticamente un pago de los CDS vinculados a su deuda. En cambio, el comité de determinaciones, compuesto por representantes de los grandes bancos y administradores de activos activos en el mercado de CDS, tomará una decisión. Ese comité incluye a Pimco como miembro.

Si bien los representantes se sientan detrás de los muros chinos que se supone que los protegen de los cargos de su empresa, las decisiones polémicas a menudo generan debates sobre posibles conflictos de intereses.

El comité está en proceso de dictaminar si la medida de Rusia de permitir que algunos bonos se paguen en rublos en lugar de otras monedas contravendría otras reglas que sustentan los swaps de incumplimiento crediticio, haciéndolos inelegibles en cualquier determinación.