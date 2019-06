Pfizer adquiere Array Biopharma, valorada en US$ 11,400 millones Pfizer informó en un comunicado que ofreció US$ 48 en metálico por cada acción de Array, por lo que el valor de la empresa sería de US$ 11,400 millones.

Famosa empresa farmacéutica Pfizer ocultó efecto anti-Alzhéimer de uno de sus medicamentos. (AFP) Famosa empresa farmacéutica Pfizer ocultó efecto anti-Alzhéimer de uno de sus medicamentos. (AFP)