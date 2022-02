La compañía Petrotal, con operaciones en la selva del país, anunció un presupuesto de capital para el 2022 por un monto de US$ 120 millones que se espera que genere un flujo de caja importante, lo que permitirá la reanudación prevista de un dividendo a los accionistas para el cuarto trimestre de 2022.

A través de un comunicado, la empresa señaló que dentro de los puntos claves para este año se tiene previsto invertir US$ 75 millones en la perforación y finalización de cuatro pozos horizontales de desarrollo en 2022, incluyendo el pozo 10H, que comenzó a producir el 31 de enero de 2022, por lo que un total de cinco nuevos pozos comenzarán a producir en 2022.

De igual manera, se tiene previsto fijar como objetivo para 2022 un rango de producción media de entre 17,500 barriles de petróleo al día (bopd) y 19,500 bopd, con una tasa de producción estimada a la salida de diciembre de 2022 de aproximadamente 21,500 bopd.

Así mismo, se espera generar un rango de EBITDA1 ajustado de US$ 340 millones a US$ 365 millones, asumiendo un precio promedio del Brent en 2022 de US$ 88 por barril y un pago neto de US$ 37 millones por el petróleo que llegue y se comercialice en Bayóvar a través del Oleoducto Norperuano (ONP) en la Amazonía peruana.

Otros puntos claves para este 2020 son: