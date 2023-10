Con una inversión superior al medio millón de dólares, pc Factory, la cadena internacional especialista en tecnología, inauguró una tienda en el centro comercial Jockey Plaza, tal como lo adelantó Gestión en julio. Así, ya suma dos sucursales en el país.

La tienda del Jockey Plaza contará con un inventario superior a los 1,000 artículos tecnológicos. Destacan productos de las marcas Lenovo, HP, Samsung, LG, Asus, Acer, PlayStation, GoPro y Apple.

Pc Factory maneja cuatro líneas de negocio: computadores (laptops, all in one, tablets); consumer electronics y telefonía (TV, audio y celulares); hogar y oficina (impresoras, cámaras, videojuegos y consolas gaming, monitores, proyectores, accesorios y periféricos); y componentes de computadoras (discos duros, memorias RAM, placas madre, tarjetas de video, procesadores, etc.). También ofrece el armado de PC.

(Foto: pc Factory)

Expansión

El plan de expansión de pc Factory comprende abrir dos locales en Lima en el primer trimestre del 2024 y seis más en el país al cierre del 2026.

Como la marca anunció a Gestión, pc Factory planea invertir más de US$ 15 millones para posicionarse en el país. La meta de la compañía es convertirse en la cadena líder de su categoría en cinco años. El canal de comercio electrónico busca concentrar el 40% de las ventas a nivel nacional en dos años.

Pc Factory tiene una alianza con DHL Global Forwarding para la distribución de sus productos a las principales ciudades del país. Gonzalo Verdeguer, CEO de pc Factory en el Perú, afirmó que el segundo paso de la distribución nacional se concretará con la inauguración de tiendas fuera de la capital a mediados del 2024.