Algunas excentricidades describen al fundador de Telegram, Pável Dúrov. Que siempre vista de negro o gris oscuro, que arrojara US$ 2,000 en billetes doblados en forma de aviones desde el balcón de su oficina y que ofrezca una recompensa de US$ 300,000 a quien logre romper el código de seguridad de la aplicación. “El que estuvo más cerca fue un chico ruso, al que pagamos US$ 100,000 por su ayuda”, contó en una entrevista, que por cierto no suele brindar por teléfono debido a que sospecha estar siendo escuchado.





Red social

El empresario de 36 años que es llamado también “el Mark Zuckerberg ruso”, estudiaba para ser traductor mientras creaba una biblioteca online llamada durov.com para facilitar que sus compañeros de universidad compartieran libros y apuntes.

Y luego, junto a un amigo, crearon su propia red social denominada VKontakte (VK). “Un año después, contaba con 3 millones de usuarios y se convirtió en un hervidero de piratería”, cuenta el portal El Economista. Asimismo, en el 2012, con las ganancias, el equipo hace una donación de US$ 1 millón a la página web Wikipedia.

Pero detrás de este éxito comercial llegó además una fuerte presión del Gobierno ruso. “Le pidieron perfiles de personas implicadas en las protestas de Ucrania y no quiso colaborar. Así que en el 2015 vendió una participación del 12% de su empresa por un estimado de US$ 300 millones y dejó el país “, narra el diario El País.

Esta actitud desafiante y contraria a la autoridad rusa ayudó a incrementar su popularidad en su país natal. Telegram y los fanáticos de la seguridad tecnológica elogiaron la posición de Dúrov y los activistas por los derechos de privacidad el año pasado en una marcha mostraron una imagen de Dúrov vestido de santo o como un Mesías de la ciberseguridad.





Una vida de nómada

Para ese entonces, Dúrov y su hermano Nikolai ya habían desarrollado Telegram, como una alternativa de comunicación segura para los usuarios de VK. Tenían 35 millones de usuarios, ahora la cifra asciende a 500 millones.

Esto hizo posible seguir amasando fortuna hasta convertirse en multimillonario. Según Forbes, Dúrov tiene alrededor de US$ 3,400 millones.

“Con eso de tirar dinero por la ventana nos dimos cuenta de que estábamos subestimando el valor que el dinero tiene para los demás. Pero he dicho muchas veces que no me gusta el estilo de vida de los ricos”, dijo el emprendedor en una entrevista al medio español.

Es que lo más importante para Dúrov no es la riqueza, sino la seguridad. Por eso abrió la sede de su empresa en Dubái, mantiene su fortuna en Suiza y tiene la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves (una pequeña nación insular caribeña), pero no pasa más de 10 semanas en la misma ciudad y tampoco tiene propiedades.

Esto último no se debe a que está huyendo, simplemente “no me gustan los gobiernos, ni los países”, asegura el nómada.





Competencia

Tras la venta de WhatsApp a Facebook y el anuncio de cambio de políticas de privacidad de la aplicación de mensajería instantánea, muchos migraron a Telegram.

Incluso en India, el principal mercado de WhatsApp con 400 millones de usuarios, muchos se trasladaron ya a la aplicación rusa o su competidor Signal.

“A menos que te parezca bien que todas tus fotos y mensajes se vuelvan públicas algún día, deberías borrar WhatsApp de tu teléfono”, advierte Dúrov en su canal de Telegram a sus más de 300 mil seguidores.