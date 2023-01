La idea surgió de dos socios, uno peruano y otro colombiano, que se dedicaban a la venta de lencería importada, pero el viaje de uno de ellos a Europa les mostró una oportunidad de oro por la que decidieron apostar.

“Mi socio Cristian (Mamani) viajaba a Europa porque -por entonces- importábamos lencería. En uno de sus viajes me mostró un video de un lugar en la que iba a comer papitas. Cuando vi el video me impresionó y pensé que esa idea podría funcionar en Perú ya que es un país productor papa: la idea era desarrollarla con papas nativas, no importada, sino 100% peruano. Asi empezó Papas Queen’s hace tres años”, explica a Gestión el otro gestor del impero papero, John Cano.

La inversión inicial fue de US$ 20,000.

“Con mi socio (Cristian Mamani, que es peruano) nos conocemos desde hace varios años. La inversión inicial no fue alta, ya que básicamente fue en un local pequeño que nos arrendaron en el Centro de Lima, en Jirón de la Unión. Habremos invertido unos US$ 20,000″, recuerda.

Un punto básico del éxito de Papas Queen´s son sus proveedores, por la calidad de la papa nativa que se expende. Cano cuenta que sus proveedores son entre cuatro a cinco que lo traen directamente de la chacra, provenientes de las regiones de Huánuco, Arequipa, entre otros, las que -ahora- (sus papitas) se complementan con proteína.

“En promedio compramos 10 toneladas de papa nativa al mes”.

El éxito de su propuesta gastronómica les ha permitido avanzar ya que actualmente no solo ofrecen papas nativas sino también platillos peruanos y hasta bebidas alcohólicas, como un restaurante.

“Lo que llamó mucha atención del consumidor peruano fue el sabor de la papa como tal, por ejemplo, gustó el concepto del cono y en la parte de abajo la bebida. Además de que era un producto al tiempo y fresco, a lo que se sumó las cremas peruanas con las que se acompañaba (y lo sigue haciendo) a las papitas”, afirma.

Con el local de Jirón de la Unión -hace tres años- se sumó dos locales más.

No obstante, con la llegada del covid y el confinamiento obligado, se tuvo que cerrar uno de los locales debido a que no podían cumplir con el pago del arriendo.

“Nos tocó cerrar un local ya que no logramos un acuerdo con el dueño, que nos quería cobrar todo el arriendo en pandemia. Obviamente no aceptamos esa condición por lo que preferimos perder toda la inversión a quedar mal o tener un mal cierre”.

No obstante, la ‘explosión’ de locales surgió tras la pandemia, pues pasó de 3 a 19.

“Lo que nos ayudó a crecer, que era una de nuestras principales metas desde el inicio, era que todo lo generábamos lo invertíamos en nuevos locales”. Así el avance de Papas Queen´s fue en base a dos estrategias: la adquisición de locales propios y el modelo de franquicias para que otros inversionistas repliquen el modelo de negocio.

“Tenemos en total 19 locales de los cuales 8 son propios y el resto (11) son franquicias”. Lo locales están ubicados en distritos como Jesús María, Pueblo libre, San Miguel, Centro de Lima (con la que empezó), Los Olivos, Miraflores, Barranco, Surco y Chorrillos.

¿Cuánto facturó el 2022 Papas Queen´s? Cano agrega que esta habría llegado a S/ 500,000 aproximadamente (US$ 131,061) y para el 2023 se espera lograr un repunte de hasta 40%. “Apuntamos a cerrar (este año) en S/ 890,000″.

La llegada a los malls

La apuesta de los jóvenes empresarios ahora es ingresar a los centros comerciales , específicamente a la zona de comidas de tres de ellos, la que se concretaría en el segundo trimestre de este año.

No es la única ambición de los empresarios paperos: la expansión implica también salir fuera de Perú. Así su apuesta para el 2023 es Chile y para el 2024 es Colombia.

“Para este 2023 vamos a innovar con nuevos empaques y a la par se va abrir nuevos locales de Papas Queen´s en centros comerciales, específicamente en los patios de comidas. Una de nuestras metas fue llegar a los malls, pero -inicialmente- fue complicado, afortunadamente lo podremos concretar este año. Vamos a estar en tres centros comerciales de Real Plaza , de los distritos de Ate, Villa María del Triunfo y San Miguel”, afirma Cano.

La idea -agrega- es iniciar operaciones en la zona de comidas entre los meses de marzo, abril o mayo. En el caso de Chile, la franquicia de Papas Queen´s comenzaría también entre marzo y abril. “Aquí se ofrecerá una propuesta de comida completa como restobar, es decir, se expenderá comida peruana, fast food y restobar”.

Otro país a la que también se mira con atención es Colombia, la que -indica Cano- “está en proceso” y que podría concretarse el 2024. “Soy optimista con Perú, pero también soy realista. Por ejemplo, con los paros que se anuncian lo que estamos haciendo es proveernos (de insumos) con anticipación”.

