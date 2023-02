En el 2022 Pandero intermedió 10,000 ventas en total, de las cuales 9,000 fueron de vehículos y 1,000 de viviendas, refirió el ejecutivo.

El ticket promedio para adquirir viviendas es el doble que en el caso de los autos, por lo que de forma individual generan más ingresos a la compañía por cuotas de administración. El ticket promedio para los vehículos es de US$ 17,500, mientras que en el caso de las viviendas es de US$ 48,000. “Esto no significa que el inmueble cueste US$ 48,000, sino que los clientes también suelen comprar dos o tres certificados (de US$ 48,000) para un solo inmueble”, refirió Reátegui.

Para este año la compañía buscará duplicar las colocaciones de ventas de viviendas. En total serían 12,200 contratos en el 2023, de los cuales 10,200 serían de autos y 2,000 de viviendas. El valor total de los contratos subiría de US$ 200 millones en el 2022 a US$ 250 millones en el 2023, estimó Reátegui.

“Estamos satisfechos con los resultados de Pandero Casa hasta ahora, pero creemos que el techo es mayor, pues la demanda insatisfecha para créditos hipotecarios es grande. Es un producto que vamos a potenciar más a partir del 2023; buscaremos un mayor crecimiento”, subrayó el ejecutivo.

Reátegui recordó que el sistema de fondos colectivos -tanto para autos como viviendas- al ser autofinanciado por sus integrantes, está dirigido sobre todo a las personas que no tienen acceso a un crédito en el sistema financiero.

En el sistema de fondos colectivos de Pandero se conforman grupos (juntas) de 180 personas, que realizan pagos mensuales según el monto del certificado adquirido, durante un periodo de 60 meses en el caso de autos o 120 meses en el caso de viviendas (también se suma una comisión por administración a Pandero). Cada mes hay sorteos y remates para dar adjudicaciones a los integrantes de los grupos.

Sobre las utilidades de la compañía, el Ebitda (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) fue de US$ 17.5 millones el 2021 y subió a US$ 19.1 millones el 2022, ya por encima de los niveles prepandemia del 2019 (US$ 15.9 millones).

Como parte de su estrategia de crecimiento, este año Pandero espera abrir cuatro nuevos puntos de venta en Lima, en centros comerciales, para con ello totalizar 59 a nivel nacional. “Con ello, en este primer semestre habremos recuperado la cantidad de puntos de venta precovid, pues se habían reducido por las cuarentenas y restricciones de aforo”, anotó Reátegui.

Por otro lado, la compañía señaló que no se ha visto afectada por las protestas sociales de las últimas semanas. “En enero cerramos con 980 contratos, nuestra cifra mensual más alta. Nuestros canales de atención son cada vez más digitales y el 100% de los remates son presentados de forma digital”, refirió el ejecutivo.

Asimismo, indicó que la fuerte alza de tasas de interés en el sistema financiero registrada en los últimos meses también genera un impulso de mayor demanda hacia los fondos colectivos.

“Los fondos colectivos son bien resistentes a la crisis; incluso se dinamizan en la crisis, cuando los bancos retraen el crédito y se encarecen; en cambio en el caso de Pandero las cuotas de administración siguen iguales. Por ello, empezamos enero del 2023 con buen pie y estamos optimistas para este año”, anotó.

