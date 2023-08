Esta pesquisa fue resultado de una encuesta llevada a cabo por la compañía de selección de personal a 1,156 jefes y gerentes, entre 30 y 40 años.

El sondeo reveló, además, que el 25% “no está abierto a nuevos roles”. De ellos, el 12% no está indagando nuevas oportunidades laborales, aunque no lo descarta; 10% estaría dispuesto a cambiar roles por la posición adecuada y 3% está a la espera de ver qué sucede con la economía peruana antes de decidirse por una nueva propuesta.

Uno de los factores que explica el alto porcentaje de gerentes en búsqueda de trabajo es el salario. “La gran mayoría de ejecutivos está buscando un alza salarial”, subrayó Ignacio Brain, director de Michael Page, marca original de PageGroup.

El 45% no ha recibido un aumento de sueldo en los últimos dos años. Además, ocho de cada diez no ha obtenido un bono en el último año. Ello se debería, en opinión del especialista, a la baja productividad y a metas más exigentes, que no son alcanzadas.

“Las empresas peruanas son conscientes de la importancia del salario, pero están teniendo problemas para mantenerse al día. El 81% no pedirá un aumento antes de renunciar”, acotó Brain.

Otros dos factores que explican el interés por conseguir otro trabajo se relaciona a la progresión de carrera y la flexibilidad, ligada al balance vida-trabajo. “Hay gerentes que quieren está flexibilidad para acompañar a sus hijos al colegio o a las actuaciones”, comentó el ejecutivo.

Sobre este punto, el reporte enfatizó que el éxito profesional ya no es la principal prioridad de los gerentes, como lo era antes del covid. Ahora seis de diez elegirían la salud mental y el equilibrio vida-trabajo sobre el éxito, mientras que el 38% está dispuesto a rechazar un ascenso si cree que tendrá un efecto negativo en su bienestar familiar.

“En comparación con otros países de América Latina, Perú le da más importancia le da al equilibrio vida-trabajo para la satisfacción laboral”, resaltó Brain.

El estudio Talent Trends 2023 Perú cuenta con opiniones positivas hacia la semana laboral de cuatro días: 84% consideró que dicha jornada laboral incrementarían el bienestar y la felicidad del empleado; 80%, que es una razón atractiva para unirse a una empresa y 71%, que incrementaría la productividad.

En cuanto a la progresión de carrera, la pesquisa señaló que 46% prioriza trabajar para una empresa que invierta en su desarrollo profesional.

Renuncias se duplican

El estudio de PageGroup también mostró que el porcentaje de gerentes que cambiaron a un nuevo trabajo por año se duplicó al pasar de 16% a 32% entre 2021 y 2022. Brain estimó que el porcentaje llegará a 35% este año.

“Solo 15% de ejecutivos va donde su jefe y plantea un ajuste salarial. El 85% prefiere no decir nada, encontrar una nueva posición e irse. Hay un tema importante de comunicación y confianza que hay por trabajar”, destacó Brain.

