El zinc está entre los minerales de mayor demanda en el mundo, principalmente por China y los países asiáticos. Además, Perú es el segundo mayor productor mundial de dicho mineral, que en su proceso de extracción generalmente viene asociado con otros productos, como la plata, cobre y plomo.

La principal zona de producción está ubicada en el centro del país, entre Junín, Pasco y Lima, pero a la vez existe una iniciativa en la zona nororiental del Perú, como es el proyecto de exBongará, ahora Cañon Florida, de Nexa Resources Perú SAA.

Hoy los precios se mantienen entre US$ 2,100 y US$ 2,300 por tonelada métrica, y aunque los precios han descendido respecto a marzo de este año, cuando superó los US$ 2,800 por tonelada, es mayor comparado con los US$ 1,600 por tonelada métrica que se tenía en el 2016.

En cuanto a la producción de zinc, hasta noviembre se reportó un descenso de 6% a noviembre, con 1.2 millones de toneladas, descenso que no sacaría al Perú como segundo productor mundial.

En medio de este escenario hay interés por encontrar más yacimientos de zinc en la zona de la cordillera oriental, así lo comenta, Henry Luna, presidente de Ingemmet, entidad que otorga los petitorios mineros en el país.

Cabe indicar que, con los petitorios las empresas mineras realizan estudios previos antes de solicitar los permisos de concesión para la exploración minera, y posteriormente la futura explotación.

Zona “súper gigantesca”

“A lo largo del 2019 se han reportado 6,624 petitorios. Una gran cantidad de solicitudes en las zonas de San Martín y Amazonas, en la cordillera oriental”, expresó.

Indicó que, se trata de una potencial zona de productora de zinc, que abarca desde la mina de San Vicente (de San Ignacio de Morococha) en Junín, hasta la zona del proyecto de Bogará, en Amazonas.

“Es una zona súper gigantesca de reservas de zinc, pero todavía falta realizar estudios. Ingemment inició estudios de prospección en el 2019, comenzamos en Amazonas y este año debemos avanzar en otras zonas”, sostuvo.

Zinc (Foto: AFP)

Henry Luna precisa que tradicionalmente la minería se ha desarrollado en la zona de la cordillera occidental, pero en este caso se está presentando un potencial en la zona oriental del país.

Según el Ministerio de Energía y Minas en el Perú existen siete proyectos mineros vinculados al zinc en la cartera de inversiones para su construcción, algunos que tiene como principal mineral al zinc y otros en proyectos polimetálicos. En total la inversión asciende a US$ 2,209 millones.

Por otro lado, existen otros siete proyectos en exploración de zinc en las regiones de Lima, Pasco y Amazonas, por una suma total de US$ 20.4 millones.