Tres operadores móviles (Claro, Telefónica y Entel) se mostraron en contra de la propuesta planteada por el regulador (Osiptel) para prohibir la comercialización de los “planes dominados” aquellos con atributos (servicios) similares, pero con condiciones menos ventajosas para los usuarios a través de cambios al Reglamento General de Tarifas.

En concreto, propone que los operadores móviles dejen de comercializar planes tarifarios en la que se presenten una situación de discriminación injustificada de precios en la que los usuarios pagan más o igual por un plan, pero con atributos (servicios) menos ventajosas que otras.

Las empresas alegan – en concreto – que se estarían "cambiando las reglas del mercado". "Esta propuesta constituye un grave y radical cambio a las principales reglas de juego con que las empresas hemos venido compitiendo desde que estamos en el mercado", aseguró el gerente de Regulación Económica de América Móvil (Claro), Manuel Álvarez.

En ese contexto, comentó - durante la audiencia pública realizada en la víspera - que la propuesta del regulador "impone un mecanismo de regulación mediante la imposición de tarifas tope implícitas que restringen a las compañías fijar sus planes tarifarios y diseñar sus productos y servicios".

Para Álvarez de darse "luz verde" en prohibir la venta de planes tarifarios diferenciados y con condiciones menos ventajosas a un mayor precio, implicaría que las empresas no podrán ofrecer planes tarifarios con un mayor subsidio a los terminales móviles.

"La principal razón por la que un cliente está dispuesto a pagar un plan tarifario más alto frente a otro usuario que tiene el mismo servicio es que dicho plan le permite acceder a un mayor subsidio del equipo terminal, es decir, a un teléfono más barato", dijo. Agregó que si se prohíbe la venta de planes diferenciados, se evitará el acceso a dispositivos (teléfonos) más baratos, lo que desincentiva el mercado .

"No se ha analizado el atributo del subsidio del terminal y constituye un grave error porque los planes diferenciados permiten el subsidio de estos terminales y el acceso a quienes no pueden financiarlo ", dijo. También mencionó que se desincentivaría ofrecer planes tarifarios más agresivos.

"Por ejemplo, imaginemos que una empresa ofrece un plan de 10 gigabytes a S/ 80 y que a fin de ganar más clientes y ahorrar en publicidad, prefiere ofrecer por un año el mismo plan pero por S/ 10. Si el proyecto se aprueba, la empresa se desincentivará de ofrecer un plan más agresivo ya que tendría que modificar todos los planes antiguos con los mismo atributos y además, después del año no podrá implementar un plan más conservador, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera de su estrategia comercial", subrayó.

En tanto que, Ana Claudia Quintanilla, gerente de Estrategia Regulatoria de Telefónica del Perú, dijo que "incrementar la regulación con la restricción de ofertas comerciales, lo que va a hacer es complicar más las situación de los operadores para lanzar plarnes y mejorarlos".

Ante lo cual planteó la necesidad de una regulación más flexible con "herramientas permanentes y no transitorias para mejorar la oferta comercial sin tener que pasar por procesos de aprobación engorrosos". Asimismo, solicitó que sean excluidos de estos cambios al Reglamento de Tarifas los clientes corporativos dado que en este sector "no existe asimetría informativa".

En cambio, el jefe de Regulación de Entel, Luis Enrique Castro, precisó que está a favor de proporcionar más información a los usuarios para una mejor decisión de compra, pero en sustituirlos en el usuario en su decisión de consumo para entregarle una lista de planes.

"Estamos de acuerdo en la simplificación de planes, no obstante si creemos que está simplificación no puedes estar atado al tema de la dominancia. Los mecanismos de simplificación deben ser lo suficientemente flexibles. Tampoco estamos de acuerdo a prohibir la venta de planes dominados por atributos, ya que impactarà a la dinámica competitiva del mercado", manifestó.

Añadió que al limitarse la capacidad de crear nuevos planes y ofertas comerciales, se generará un impacto negativo incluso hacia la portabilidad . "Es importante aclarar que se pone a disposición de los usuarios una oferta de ocho planes tarifarios en promedio, no más. No es que existan 1,300 planes a disposición para elegir, lo que es absurdo. Las planchas comerciales no llegan a los 12 planes", señaló.