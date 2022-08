Este fenómeno fue consecuencia del repunte de la vacancia que, en el monto más crítico, alcanzó un 30% en promedio, mientras que antes de la pandemia este indicador oscilaba entre el 12% y 13% en promedio la industria. Ahora, este indicador se encuentra en un 23%.

“El mercado de oficinas tiene ciclos de oferta y sobre oferta. Además, cuando las vacancias están en niveles muy bajos, las rentas suben mucho, o a la inversa”, explica Zárate.

Tendencia

Desde Sura consideran que las perspectivas son positivas. “Si bien es cierto que la vacancia tuvo un pico a fines del año pasado, hacia junio ya vimos una reducción en el mercado de oficinas prime, lo que típicamente antecede al ajuste de precios al alza”, añade el especialista. Zárate calcula que esta dinámica se verá en lo que resta del segundo semestre.

Para este año se proyecta una absorción de entre 30,000 m2 y 60,000 m2, cifras que están muy por debajo de lo que se observaba antes de la pandemia (entre 100,000 m2 y 140,000 m2).

Pese a que esto evidencia una demanda menor a la anterior, será suficiente, considera Zárate, para que la vacancia baje.

“Si a esto se suma el efecto que se observará debido a que no hay entregas de edificios previstas a partir del 2024 en adelante, no existen elementos para pensar que la vacancia no tenga una reducción sostenida en los próximos tres años”, puntualiza.

En consecuencia, el vicepresidente de Sura Investment Management espera que los precios de alquiler empiecen a subir.

Firbi

Sura Investment Management gestiona en Perú el fondo Firbi I, que invierte en oficinas corporativas.

Los activos de dicho vehículo de inversión hoy tienen una vacancia promedio de 10.6%, que es aproximadamente la mitad de lo observado en el mercado.

Firbi I, que inició el 2016, tiene un periodo de vigencia de 10 años y administra activos por casi US$ 100 millones. “El fondo está en una etapa de maduración y tiene una rentabilidad histórica cuyo rango se encuentra entre el 5% y el 6%”, añade Zárate.