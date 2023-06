En tiempo real, Cepei, laboratorio que analiza datos para encontrar el camino hacia el desarrollo sostenible, evaluó a los países de América Latina y el Caribe para conocer su nivel de calidad en la gobernanza para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

Con una puntuación del 0 al 100, Cepei calificó tres variables: liderazgo, capacidad de convocar diferentes actores, y comunicación de resultados. A la fecha, Perú ocupa el onceavo lugar en el ranking, con una calificación de 58.33 (ver gráfica).

Así, estamos por encima de países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile; pero por detrás de México.

Calificación por ítem

Uno de los ítems evaluados es el nivel político que asume el liderazgo para la implementación de los ODS, donde Perú alcanza un puntaje máximo de 100.

Javier Surasky, director del área de Investigación de Cepei, explica que es porque en Perú la institución que se creó para implementar los ODS está a nivel presidencial.

“Hay países en los que esta responsabilidad la ejerce un ministerio o también direcciones que son parte de un ministerio, lo que jerárquicamente está más abajo”.

Según el experto, mientras más bajo es el nivel institucional que asume esta responsabilidad, más difícil es su diálogo con otras instancias.

En el ítem que califica la apertura a actores no gubernamentales, la puntuación también es 100. Es decir, que el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y la academia pueden participar del proceso.

Lo paradójico es que el nivel de mandato relacionado con la comunicación, que hace referencia a la construcción de alianzas con múltiples actores, el puntaje es cero.

En la misma línea, en el ítem de apertura a los poderes del gobierno la calificación es cero. “Lo que miramos en este punto es si hay participación tanto del Poder Ejecutivo, como del Poder Legislativo y Judicial para implementar la Agenda 2030”.

En el caso de Perú, la baja puntuación puede ser reflejo de la tensión que existe entre el Ejecutivo y Legislativo. “También es importante la participación de alcaldes, regiones al interior de los países”

Respecto al nivel de transparencia y rendición de cuentas el puntaje alcanzado por Perú es de 50. “(Se evalúa) qué tan fácil es acceder a la información sobre lo que está haciendo cada una de las instituciones que tienen el mandato de liderar. Si comparten datos de lo que hacen, actas sobre reuniones”, señala Javier Surasky.

Calidad de informes nacionales voluntarios

Otro aspecto que evaluó Cepei es la calidad de los Informes Nacionales Voluntarios (INV) de América Latina y el Caribe presentados en el 2020. “En el marco de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, los Estados asumen la obligación de reportar sobre sus progresos a nivel nacional”, detalla Surasky.

Sin embargo, cada Estado decide cuándo hacerlo, no hay una obligación de por medio. Este documento se construye en base a un diálogo con distintos actores de la sociedad entre los cuales se incluye al privado, la academia, y la sociedad civil.

La información reúne todos los datos estadísticos del país y de cómo se avanzan hacia los ODS. En ese sentido, Jamaica fue el país con la mejor puntuación respecto a la calidad de su INV. La última vez que Perú presentó un informe como este fue en 2022.

“Extraoficialmente, Perú declaró que quiere presentar un reporte en 2024. Sería el tercer informe que le presentaría Perú a la comunidad internacional”, indicó.

Informes del sector privado

De acuerdo con Adriana Quiróz Carranza, Country Manager Perú de Pacto Global, a nivel nacional es necesario reforzar la creación de reportes de sostenibilidad como “un esfuerzo de transparencia que da una señal clara del compromiso de la empresa”.

Este reporte -indicó- debe ser coherente con el negocio y demostrar la gestión en todos los ámbitos de la sostenibilidad con hitos medibles y comparables.

Actualmente, explicó, las empresas pueden hacer reportes voluntarios, reportes obligatorios como parte de iniciativas, o reportes de sostenibilidad para ciertos grupos de interés como inversionistas o clientes.

Por su parte, Micaela Rizo Patrón, gerente general en Perú Sostenible, afirma que en Perú cada vez son más empresas las que están desarrollando sus reportes de sostenibilidad, “es una tendencia en crecimiento”.

Empresa con Gestión Sostenible, herramienta de gestión integral que evalúa aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y que es administrado por Perú Sostenible, dio a conocer que las empresas que realizan estos reportes aumentó en 15% durante el periodo 2019-2021.

¿Qué aspectos del Reporte de Sostenibilidad que presentan las empresas deben mejorar? Según Rizo Patrón, el uso correcto de los marcos de reporte como Global Reporting Initiative (GRI). Además, se necesica brindar un balance; es decir, mencionar los resultados negativos y positivos. También se requiere que la información sea trazable en el tiempo.

Análisis del último informe presentado por Perú

Cepei revisó el Informe Nacional Voluntario (INV) que presentó Perú ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas en 2020. En ese entonces, la ponencia estuvo a cargo de Javier Abugattás, quien era presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, presidencia del Consejo de Ministros. Aquella vez no se contó con la participaron actores no gubernamentales. Además, en el INV no se realizaron referencias a los esfuerzos del Gobierno por sensibilizar a la ciudadanía.

Tampoco se mencionó la participación de la sociedad civil, los sindicatos, el sector privado, el parlamento, los gobiernos subnacionales, la academia u otros actores. Esto es reflejo de la baja puntuación en el ítem de alianzas con múltiples actores. En tanto, en el INV del 2020 se admitió que uno de los problemas principales en el país es “el fraccionamiento en los procesos de toma de decisiones y realidades geográficas heterogéneas. Esa realidad es un desafío en el corto, mediano y largo plazo”. Otro aspecto que identificó Cepei es que el informe no hizo referencia a fuentes de financiamiento para la implementación nacional de la Agenda 2030 y los ODS.