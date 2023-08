Ignacio Rosado, CEO de Nexa, anunció que los ingresos netos consolidados en el primer semestre alcanzaron los US$ 1,300 millones, lo que supuso un descenso del 17% frente al mismo periodo del año pasado. El ebitda ajustado consolidado en el segundo trimestre del año fue de US$ 72 millones, menor a los US$ 302 millones del 2022. “Esta reducción se debió a los descensos del 35% y del 11% en los precios del zinc y del cobre, respectivamente, así como a los mayores costes operativos relacionados con la puesta en marcha de Aripuana (Brasil)”, explicó el ejecutivo.

“Seguimos experimentando un escenario macroeconómico volátil, ya que los indicadores económicos de China se situaron por debajo de las expectativas. Además, la preocupación por las perspectivas de crecimiento mundial, sumada a la persistente inflación en algunos sectores de la economía y a una política monetaria restrictiva, afectaron los precios de los metales básicos, especialmente del zinc, el principal metal de nuestra cartera”, agregó Rosado.

De acuerdo a Marco Contreras, jefe de Research, y Anthony Hawkins, analista de Inversiones y Mercados, ambos de Kallpa SAB, la salud financiera de la empresa se mantiene sólida, pese a que sus resultados se vieron afectados por rezagos de factores climáticos adversos registrados en marzo y los menores precios de los metales. “Estimamos que la producción de cobre continúe mostrando mejoras en los próximos trimestres por la explotación de zonas con mayores leyes”, indicaron.

Proyecto Integración en Cerro de Pasco

El directivo comentó que los programas de exploración de terrenos baldíos están avanzando hacia el aumento de vida útil en sus operaciones mineras. “Actualmente, estamos dando prioridad a los estudios relacionados con el Proyecto Integración de Pasco para consolidar nuestra opción estratégica de crecimiento orgánico a futuro”, mencionó.

Este proyecto tiene potencial para generar un importante valor para la compañía a través de economías de escala, mejora de costes y extensión de la vida útil de los activos involucrados (minas de Atacocha y El Porvenir en Cerro de Pasco). “Tenemos cuatro frentes de trabajo en marcha, centrados en la integración de las minas subterráneas, el aumento de la capacidad de la planta de El Porvenir, así como el incremento de la capacidad en las instalaciones de almacenamiento de estériles, así como estudios para las funciones de apoyo”, destacó.

En la primera presentación de resultados del 2023, el ejecutivo estimó que la inversión para este proyecto se situaría entre los US$ 160 millones y US$ 200 millones, que se desplegarían entre el 2024 y el 2027. ″Estos trabajos siguen el programa para el año, que ya incluía actividades centradas en apoyar el inventario mineral para el proyecto. Esperamos someterlo a la aprobación de nuestro Consejo de Administración en el cuarto trimestre del presente año″, sostuvo.

Panorama para Nexa

Rosado reveló que han implementado iniciativas y programas enfocados en la reducción de costos y en la optimización del capital de trabajo y CAPEX (inversiones de capital que crean beneficios). “Es probable que algunas de estas iniciativas se traduzcan en una menor intensidad de inversión para el año, por lo que es posible que en el próximo trimestre revisemos a la baja nuestras previsiones para 2023″, adelantó.

“Estamos desarrollando un programa de productividad en algunas de nuestras operaciones mineras. El objetivo es operar en diferentes niveles de eficiencia, incluyendo iniciativas como mayor disponibilidad de equipos mineros, reducción de la mano de obra, optimización de los métodos de minería y reducción del alcance y las tarifas de nuestros principales contratistas. La siguiente fase de este programa se extenderá a sus otras minas y a sus operaciones de fundición. Esperamos iniciarla en las próximas semanas”, especificó.

Por otro lado, a pesar de los ajustados precios a corto plazo, Nexa considera que las proyecciones del zinc siguen siendo positivas a medio y largo plazo, apoyadas por la posible falta de oferta viable para satisfacer la demanda prevista, que se espera que esté impulsada por las inversiones en infraestructuras, construcciones y el sector automovilístico, ahora también impulsado por las ventas de vehículos eléctricos.

En cuanto al cobre, el precio ha bajado un 11% con respecto al segundo trimestre del 2022 y un 5% con respecto al primer trimestre del 2023, según la Bolsa de Metales de Londres. “Pese a ello, somos conscientes de que el cobre desempeñará un papel clave en la transición energética. Desde el punto de vista de la oferta, se espera que los volúmenes de los proyectos greenfield y brownfield entren en funcionamiento en 2024 y 2025, lo que contribuirá a un ligero excedente en el mercado, que podría revertir en los años siguientes”, señaló el ejecutivo.