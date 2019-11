Después de varios meses de desarrollo, la empresa estadounidense Newmont Goldcorp, operadora de la unidad minera aurífera Yanacocha (Cajamarca), anunció finalmente la ejecución de la producción comercial de sus proyecto de oro Quecher Main, según lo programado por la compañía y en ajuste a lo presupuestado.

El proyecto total, que incluye una futura poza de lixiviación, tendrá una inversión global de US$ 275 millones. Este incluye el desarrollo de un tajo abierto (Quecher Main) dos depósitos de óxidos y una poza de lixiviación. Al respecto, la empresa señala que el capital de desarrollo inicial para el depósito de oro llegó a los US$ 185 millones hasta este 31 de octubre. Seguidamente, Newmont completará las fases 3 y 4 de la expansión de la poza de lixiviación en los siguientes tres años, para lo cual destinará una inversión de US$ 90 millones.

En su oportunidad, el gerente general de Newmont Goldcorp Yanacocha, Yuri Sáenz More, precisó en el último Perumin 2019 en Arequipa que para noviembre de este año, se alcanzaría la producción comercial del proyecto. Afirmó que este proyecto usaría la misma tecnología ya aplicada en sus operaciones en Yanacocha, y que el mineral de alta ley irá a procesarse en tanques de lixiviación.

“El proyecto nos permitirá extender la vida de mina hasta el año 2027. Ya contamos con todos los permisos y se encuentra en etapa de construcción”, afirmó Sáenz (Gestión 18.09.2019).

Desarrollo

Además de extender la vida de mina de Yanacocha por unos ocho años adicionales, Quecher Main contribuirá con una producción anual de 200,000 onzas entre los años 2020 a 2024, y considerará costos sostenibles totales de entre US$ 900 a US$ 1,000 por onza.

El proyecto estima generar un tasa interna de retorno (TIR) de aproximadamente 15 por ciento a un precio de US$ 1,200 la onza de oro. Newmont Goldcorp destaca que con este proyecto, ya se ha entregado en este 2019 un total de cuatro iniciativas mineras rentables en producción a nivel global.

“El proyecto toma ventaja de la infraestructura existente en la mina Yanacocha para añadir producción rentable. También sirve como puente para futuras oportunidades de crecimiento, que incluyen a la expansión de los depósitos de sulfuros de Yanacocha”, refirió Tom Palmer, presidente y CEO de Newmont Goldcorp.

Cabe recordar que en el primer trimestre del 2018, Minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont Goldcorp y operadora directa de la mina Yanacocha, anunció el inicio de construcción del proyecto; y durante el año pasado (2018) se logró alcanzar la primera producción aunque no de manera comercial. El yacimiento se ubica a una altitud de 3,700 a 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Características

Según los reportes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el proyecto Quecher Main se desarrollará dentro de las áreas aprobadas por la modificación del proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este, que fuera aprobada en diciembre del 2016.

El yacimiento (ubicado entre los distritos de Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca) es un depósito de óxidos de oro, con reservas minerales de 92 millones de toneladas de mineral, con ley de 0.52 gramos de oro por tonelada. Se prevé que para el procesado de mineral, se contará con una planta que procesará unas 70,000 toneladas diarias de mineral al día. Se requerirán unos tres megavatios de potencia de energía para poder desarrollar el proyecto.

La operación de Yanacocha cuenta como accionistas a Newmont Goldcorp (51.35%), Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) y a la japonesa Sumitomo (5%).

Yanacocha comenzó su producción comercial en 1993 y desde entonces se han producido más de 38 millones de onzas de oro tanto de sus tajos abiertos de óxidos y concentrados procesados en la molienda y pozas de lixiviación de Yanacocha.