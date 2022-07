A clientes en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana se les pedirá que paguen una tarifa adicional si usan una cuenta por más de dos semanas fuera de su residencia principal, dijo este lunes la compañía en una entrada de blog.

Esto no afectará el uso de Netflix en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles, ni afectará a las personas que estén de vacaciones. La casa adicional tendrá un cargo de 219 pesos (US$ 1.70) en Argentina y US$ 2.99 en los demás países.

Netflix ha dicho que más de 100 millones de hogares están usando cuentas pagadas por otras personas, y culpó al intercambio de contraseñas como una de las razones principales de su falta de crecimiento de suscriptores.

La empresa tuvo una reducción de 200,000 clientes en el primer trimestre y pronosticó que perdería 2 millones más en el segundo. El precio de sus acciones ha caído más del 65% este año debido a que los inversionistas temen que el negocio de lacompañía de streaming esté en problemas.

”El uso compartido generalizado de cuentas entre hogares socava nuestra capacidad a largo plazo para invertir y mejorar nuestro servicio”, dijo Chengyi Long, director de innovación de producción, en el blog.

El intercambio de contraseñas ha sido particularmente alto en América Latina, donde Netflix está realizando sus dos primeras pruebas para ver si la gente pagará por el acceso adicional.

La compañía está tratando de limitar el intercambio sin castigar a las personas que ya pagan por Netflix o alienar a los espectadores. El esfuerzo se ha presentado a veces como una represión, lo que ha causado que algunos clientes se preocupen de perder el acceso a su cuenta.

La compañía está probando formas de cobrar extra si las personas quieren usar una misma cuenta de Netflix. En su primer esfuerzo, la empresa requirió que los clientes de Chile, Costa Rica y Perú que pagaran una tarifa adicional para agregar un miembro a una cuenta. Ese nuevo miembro configura una subcuenta con su propia dirección de correo electrónico y puede usar Netflix al mismo tiempo que el titular de la cuenta dentro de los límites de su plan.

Un plan básico permite a los clientes el uso de un solo dispositivo a la vez. El plan estándar más caro permite dos dispositivos separados, y el plan prémium permite cuatro.

Esta última prueba está dirigida a clientes que usan la misma cuenta en varios hogares. Si usan una cuenta en otro lugar que no sea uno de sus hogares de pago durante más de dos semanas, recibirán una notificación en la aplicación solicitándoles que agreguen un hogar adicional o que cambien su hogar principal a la nueva ubicación.

Los clientes pueden administrar sus hogares, agregarlos o eliminarlos según lo deseen. Agregar hogares no aumenta la cantidad de personas que pueden ver Netflix al mismo tiempo.