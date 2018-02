Netflix contrata al creador de "Glee" por US$ 300 millones

Netflix Inc. cerró un contrato con Ryan Murphy, creador de éxitos como "American Horror Story" y "Glee", para hacer series y películas, arrebatándoselo así a 21st Century Fox Inc. en el contexto de un drástico reordenamiento en el negocio de la televisión.

Murphy y su productora obtendrán US$ 300 millones durante cinco años, según una persona familiarizada con el asunto.

Esto sigue a la incorporación de Shonda Rhimes, la antigua megaproductora de ABC detrás de "Anatomía según Grey" y "Scandal", y Mark Millar, el niño prodigio autor de cómics, como parte de una lista de talentos creativos en rápida expansión que Netflix está logrando reunir a base de abrir su billetera.

Es probable que el acuerdo con Murphy agregue más presión sobre Fox y su socio comercial Walt Disney Co., que habían estado tratando de retenerlo, para mostrar que tienen la estrategia correcta para defenderse de su rival de Silicon Valley.

Los términos financieros del contrato de Murphy también se sumarán al coro de escépticos de Netflix que argumentan que el presupuesto de programación de la compañía de US$ 8,000 millones de dólares anuales no es sostenible a largo plazo.

Se esperaba que Murphy, de 52 años, volviera a firmar con Fox, pero comenzó a dudar después de que la compañía acordara vender gran parte de sus activos de entretenimiento a Disney en un acuerdo por US$ 52,400 millones, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto en diciembre.

El máximo ejecutivo de Disney, Bob Iger, llamó personalmente a Murphy después de que se anunciara la adquisición para asegurarle que la casa creadora de Mickey Mouse, de contenido familiar, quería el tipo de programación innovadora que produce Murphy, dijo Murphy el mes pasado.

Pero el acuerdo de Disney envalentonó a Netflix, Amazon.com Inc. y al menos a otras dos partes para tratar de conseguir a Murphy, dijeron las fuentes. Netflix gastará alrededor de US$ 4,000 millones en efectivo este año, y planea aumentar su endeudamiento, en un esfuerzo por reunir rápidamente un catálogo de programas constantemente renovado para mantener a sus 117.6 millones de suscriptores pagando su suscripción felices.

Disney y otras compañías están ocupadas retirando su programación de Netflix para ofrecer sus propios servicios de streaming, lo que ejerce más presión sobre la empresa con sede en Los Gatos, California, para presentar material propio.

Fox ha sido el hogar de Murphy durante los últimos ocho años y es donde ha logrado casi todos sus grandes éxitos. Pero la fiebre de fusiones que se ha apoderado de la industria de medios, donde Time Warner Inc., Scripps Networks Interactive Inc. y Starz acordaron ventas en los últimos 18 meses, está cambiando la perspectiva para los mejores talentos de la industria, haciendo que Netflix y Amazon parezcan apuestas relativamente seguras con sus grandes sumas de dinero y sus compromisos a largo plazo.

Rhimes es uno de los muchos productores y cineastas que han recibido ofertas de decenas de millones de dólares de Netflix y Amazon por irse de la televisión tradicional. Amazon le arrebató al creador de "The Walking Dead", Robert Kirkman, a la cadena AMC, que transmite la serie de zombies, mientras que Netflix ha firmado acuerdos más extensos con el productor de "Stranger Things", Shawn Levy, y el creador de "Orange is the New Black", Jenji Kohan.

Rhimes se fue de Disney porque anhelaba la libertad creativa que no podía encontrar en ABC, una red de difusión que tiene que evitar algunos temas para adultos, el uso de cierto lenguaje y la desnudez debido a su amplia audiencia y los estándares gubernamentales para el uso del espacio público.

Fox también posee una red de difusión y tiene FX, una cadena de cable famosa por dramas como "The Americans" y "Legión". Murphy ha obtenido cuatro premios Emmy y 26 nominaciones, en comparación con solo tres nominaciones y cero premios para Rhimes.