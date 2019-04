¿Negocio de medicamentos u oferta de derechos?

Por: Chris Hughes

¿Qué sucede cuando la ambición estratégica tropieza con la restricción financiera? La respuesta está en el vínculo oncológico de AstraZeneca Plc de US$ 6,900 millones con Daiichi Sankyo Co. Ltd. de Japón.

El fabricante británico de fármacos está recurriendo a un costoso financiamiento para concretar el acuerdo. Los accionistas no solo tendrán que aprovechar la ventaja de la confianza, sino también compartirla.

La alianza es la más grande de AstraZeneca en más de una década. Hace un par de años, el fabricante de medicamentos estuvo vinculado a una posible adquisición de Daiichi, un acuerdo que se había extendido incluso en ese momento. Es posible que AstraZeneca hubiera preferido una compra directa del tratamiento del cáncer de mama en el centro del acuerdo anunciado el viernes, pero probablemente eso también estaba fuera de alcance.

AstraZeneca venderá US$ 3,500 millones de nuevas acciones para financiar el acuerdo de colaboración. La respuesta, una caída del 6.5% en el precio de las acciones de AstraZeneca -que representa alrededor de 5,400 millones de libras (US$ 7,000 millones) del valor de mercado- que más bien parece ser un caso de indigestión considerando que el mercado se alimenta a la fuerza de algunas acciones inesperadas.

En esencia, Daiichi está vendiendo una participación en el futuro del fármaco. Los proveedores generalmente tienen mejor información que los compradores y sería sorprendente si el grupo japonés estuviera en el peor lado del acuerdo. El valor de mercado de Daiichi aumentó en US$ 4,500 millones el viernes y es difícil saber con precisión cuáles serán los beneficios para AstraZeneca en esta etapa.

Lo que está claro es que este gran financiamiento de capital es costoso y supera con creces los pagos inmediatos requeridos en virtud del acuerdo. AstraZeneca puede pedir prestado a menos del 2%, mientras que su costo de capital se estima en más del 10%.

Sin embargo, la transacción está bien estructurada: US$ 1,400 millones iniciales se dividen en dos pagos al año. Otros US$ 3,800 millones están vinculados a la aprobación de metas regulatorias y otros US$ 1,800 millones están vinculados a los objetivos de ventas. Todo esto reduce el riesgo para los accionistas de AstraZeneca.

Entonces, ¿por qué recaudar tanto capital? Superficialmente, el apalancamiento de AstraZeneca parece tolerable al doble del ebitda reportado. Sin embargo, esto contradice una situación financiera difícil, según analistas de UBS. El dividendo es apenas asequible y la compañía enfrenta obligaciones de refinanciamiento regulares durante los próximos seis años. La empresa necesita toda la flexibilidad que pueda reunir.

El contexto financiero es lamentable. Sin embargo, el tratamiento de Daiichi se considera prometedor y aún no hay evidencia de que AstraZeneca tenga un acuerdo que destruya el valor de los accionistas.

Sería peor si el director ejecutivo, Pascal Soriot, detuviera el desarrollo del negocio solo por no obtener el financiamiento más barato. Pero la transacción es un recordatorio de que si bien AstraZeneca se encuentra entre las acciones farmacéuticas europeas mejor calificadas en base a las ganancias esperadas, su atractivo canal aún no está generando efectivo.

