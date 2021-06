El multimillonario Elon Musk anunció que su empresa Starlink está creciendo rápidamente y pronosticó que los costos totales de inversión en el negocio de Internet por satélite se situarían entre US$ 20,000 millones y US$ 30,000 millones.

El presidente ejecutivo de Tesla Inc y fundador de SpaceX, una empresa de cohetes que busca colonizar Marte, dijo que los costos de inversión iniciales antes de que Starlink logre un flujo de caja positivo sustancial serían de US$ 5,000 millones a US$ 10,000 millones.

“Básicamente, es mucho”, dijo Musk en una entrevista en vídeo desde California con motivo del Mobile World Congress, el mayor encuentro anual de la industria de las telecomunicaciones que se celebra en Barcelona.

Starlink, un conjunto de satélites de órbita baja que ofrece conectividad de alta velocidad a personas que viven en zonas remotas, ya ofrece un servicio de prueba y dice que aspira a una cobertura casi total del mundo poblado este año.

En la actualidad, la red cuenta con más de 1,500 satélites en el aire y opera en una docena de países, a los que añade más cada mes, según Musk, que prevé que el número total de clientes alcance el medio millón en los próximos 12 meses, frente a los 69,000 actuales.

Los escépticos se preguntan si Internet por satélite puede llegar a ser un modelo de negocio viable, porque el principal mercado al que se dirige es el de las personas que viven en zonas remotas, que son demasiado pocas para soportar los enormes costos de la inversión inicial.

“Hay una necesidad de conectividad en lugares que ahora no la tienen”, retrucó Musk.