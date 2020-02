Tesla Inc. puede estar vendiendo más acciones para ayudar a financiar su expansión global, pero su director ejecutivo multimillonario está adoptando un enfoque diferente para sus necesidades personales de efectivo: lo está pidiendo prestado.

Elon Musk tiene US$ 548 millones en préstamos personales de Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp., de acuerdo con una presentación regulatoria del jueves, un aumento de alrededor de 8% desde la divulgación previa de Tesla en mayo.

Tesla venderá alrededor de US$ 2,000 millones en acciones comunes para ayudar a financiar sus gastos de capital, informó la fabricante de vehículos eléctricos en la presentación. Musk, de 48 años, y su colega multimillonario Larry Ellison, miembro de la junta directiva de la compañía, prometieron comprar US$ 10 millones y US$ 1 millón en acciones, respectivamente, a título personal.

El reciente aumento en las acciones de Tesla ha ayudado a incrementar el patrimonio neto de Musk en aproximadamente 50% este año, a US$ 40,500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Aún así, le dijo a un juez apenas en diciembre que no tiene mucho efectivo. Sus participaciones en Tesla y Space Exploration Technologies Corp. comprenden la mayor parte de su riqueza, y no ha vendido ninguna de sus acciones de Tesla en años.

En cambio, ha recurrido a los bancos para obtener préstamos, utilizando su participación como garantía. Comprometer las acciones es una forma de monetizar el capital sin venderlo realmente. La mayoría de las empresas que cotizan en bolsa prohíben la práctica por temor a que pueda afectar la toma de decisiones de un ejecutivo.

Tesla brinda “flexibilidad en la planificación financiera sin tener que depender de grandes compensaciones en efectivo o la venta de acciones de la compañía”, dijo el consejo en su presentación por poder el año pasado.

Musk tiene un incentivo a largo plazo que podría generarle más de US$ 50,000 millones si se cumplen todos los objetivos de rendimiento. No recibe salario ni bonificaciones.

Mientras tanto, el aumento de las acciones continúa. Las acciones de Tesla subieron 4,5% a US$ 801.59 a las 12:28 p.m. en Nueva York.