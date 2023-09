Eduardo Luna, CEO & Co-founder de la Monnet Payment Solutions comentó que de enero a julio de este año, han superado el medio millón de dólares procesados en total. Para al cierre del 2023, la meta es alcanzar US$ 1 billón. “Venimos de un 2022 donde realizamos inversiones en términos tecnológicos y en fortalecer nuestro equipo. Además, completamos aperturas en nuevos países en la región, por lo que hemos podido duplicar ventas durante el año e incluso superar nuestra proyección”, comentó.

El modelo de negocio de la startup consiste en brindar soluciones a comercios para procesar payins (cobrar pagos de pasarelas de pago), que representa el 35% del negocio, y payouts (pagos diarios a socios conductores, repartidores, creadores de contenido o devoluciones de dinero), con el 65% del volumen. La meta hacia los próximos 5 años es duplicar la venta por año (volumen transaccionado) y aumentar la eficiencia para incrementar sus márgenes para ser sostenibles sin tener que levantar capital.

“Las principales industrias son las peer-to-peer, que involucran choferes de taxi, repartidores o streamers. El segundo grupo son devoluciones, principalmente del sector retail, aerolíneas, agencias de viaje y juegos en línea. En tercer lugar, se encuentran los pagos de premios o empresas multinivel para el pago a vendedores”, dijo Luna.

Inversiones

A la fecha, Luna sostuvo que la empresa ha crecido por medio de capital propio, al reinvertir las utilidades en tecnología y recurso humano. “Para procesar los productos de payouts y payins existen plataformas licenciadas que hemos estado mejorando constantemente. El producto que tenemos en la actualidad no tiene un tope de transacciones y podemos escalar al nivel de ventas que consigamos”, comentó.

Para el siguiente año, Monnet Payments Solutions alista una inversión que supera el US$ 1 millón en tecnología, con el objetivo de seguir ampliando sus líneas “core”, con foco en el servicio de payins. “Venimos de aumentar nuestra capacidad en la línea de payouts, por lo que queremos replicar esa acción en nuestra otra línea, para estar preparados al crecimiento que esperamos para los siguientes años”, mencionó.

Con respecto a una posible participación en una ronda de inversión, Luna precisó que no se encuentran en la búsqueda de levantar capital durante el segundo semestre del año. Sin embargo, no lo descartan para el 2024. “Recientemente, ganamos un concurso de ProInnóvate y recibimos un capital de US$ 40,000, pero principalmente hemos levantado el negocio de forma orgánica con nuestras ventas. Sabemos del potencial de las aceleradoras, pues estuvimos en el programa de Endeavor y las consideramos una oportunidad para escalar aún más nuestro negocio”, agregó.

Nuevos mercados

En la actualidad, la fintech opera en Chile, Perú, Ecuador, Argentina (4 iniciales), además de Colombia, México, Honduras, Guatemala, Panamá y Uruguay. “Hacia el siguiente año, buscamos operar en todos los países de Latinoamérica que tengan más de 5 millones de habitantes. Sin embargo, nuestro gran desafío es Brasil, el cual sería uno de los retos más importantes que habremos tenido, por el idioma y la cantidad de pagos que se realizan en dicho mercado”, destacó.

Dentro de los mercados con mejor rendimiento, Luna destacó Argentina, el cual creció más durante el 2023. “Argentina podría tener un mayor despegue de cara al futuro dependiendo del destino político que pueda tomar en el corto plazo. Por otro lado, nuestras otras grandes apuestas para el próximo año son Colombia y México. Si hablamos a nivel de una región dentro de Latinoamérica, vemos a Centroamérica con grandes posibilidades de despegar nuestras ventas”, puntualizó el ejecutivo.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.