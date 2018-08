Minsur firma contratos para financiamiento de proyecto Mina Justa en Perú

Minsur S.A. anunció que asegurará la deuda asumida por su unidad Marcobre para la construcción de la mina de cobre Mina Justa, según un Hecho de Importancia enviado ayer a la SMV.

El directorio de Minsur acordó el martes aprobar su participación y la suscripción del contrato denominado “Completion Agreement”, en virtud del cual Minsur respalda las obligaciones de Marcobre S.A.C. y Cumbres Andinas S.A.C., entre otros contratos estándar en este tipo de operación de financiamiento de proyectos.

Minsur explicó que esta decisión "es parte del proceso para asegurar el financiamiento por unos US$ 900 millones del proyecto Mina Justa a cargo de su subsidiaria Marcobre".

Minsur detalló que los bancos que participarán en el financiamiento a favor de Marcobre son BBVA Banco Continental; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Hong Kong Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., New York Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland; y Banco de Crédito del Perú.

También incluyen Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Export Development Canada; Export Finance and Insurance Corporation; ING Bank, a sucursal de ING-DIBA AG; ING Capital LLC; KfW Ipex-Bank GmbH; Natixis, London Branch; (xiii) Natixis, New York Branch., SG Americas Securities, LLC; Société Générale; y The ExportImport Bank of Korea.