Leandro García, CEO de Buenaventura, señaló que el gasto de capital el 2022 creció 68% a US$ 152 millones, de los cuales US$ 34 millones fueron a San Gabriel. Sin embargo, este proyecto enfrenta retrasos por la suspensión de obras entre junio y octubre, debido a problemas con comunidades externas al área de influencia directa.

Por ello, la minera peruana más que duplicará su inversión el 2023 a entre US$ 350 millones y US$ 360 millones. De ese monto, alrededor de US$ 190 millones se destinarán a la referida iniciativa, cuyo capex inicial asciende hasta los US$ 470 millones.

“El mayor capex se explica principalmente por (actividades tras) la paralización que tenemos en San Gabriel”, comentó.

Añadió que el presupuesto del 2023 también comprende cerca de US$ 50 millones para el desarrollo del proyecto Yumpag (Pasco) y un monto similar para la ampliación de capacidad de planta y presa de relaves en El Brocal (Pasco). En tanto, otros US$ 80 millones a US$ 90 millones irán a actividades de exploración.

¿Cuál es la situación del proyecto San Gabriel?

En detalle, García indicó que el trabajo de ingeniería y adquisiciones en San Gabriel avanzaron según lo planeado y se encuentran al 64% y 83%. “Esto reduce la incertidumbre general del proyecto y permite potencialmente la recuperación de una parte del tiempo perdido”, sostuvo.

Además, la empresa firmó el contrato de Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de la Construcción (EPCM) con Ausenco y adjudicó el contrato BOOT (Construción, Posesión, Operación y Transferencia) de la línea eléctrica.

Sin embargo, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) reporta que el avance consolidado de San Gabriel hasta diciembre del 2022 llegó solo al 7.1%. El proyecto comprende una planta de procesamiento de 3,000 toneladas por día, para una producción anual de entre 120,000 y 150,000 onzas de oro.

Financiamiento para el 2023

Consultado por el financiamiento del presupuesto estimado para el 2023, el vicepresidente de Finanzas de Buenaventura, Daniel Domínguez, afirmó que la empresa cuenta con US$ 250 millones en efectivo. Asimismo, esperan dividendos de Cerro Verde, donde tienen una participación de 19.58%, por hasta US$ 120 millones.

En caso de requerir más efectivo, reveló que tienen entre US$ 50 millones y US$ 100 millones ya comprometidos con los bancos locales.

Sobre potenciales ventas para apalancar la inversión anunciada, afirmó que no tienen planeado este tipo de operaciones en este momento. En el 2022, Buenaventura cedió sus acciones en Yanacocha a Newmont, precisamente, para impulsar su propio portafolio de proyectos.

La Zanja y Yumpag

En octubre de 2022, Buenaventura detuvo las operaciones mineras en La Zanja (Cajamarca) al completar la fase 4 de minería. Sin embargo, precisó que extracción de oro por lixiviación continuará, en la medida de que siga siendo rentable.

“La producción planeada este año (en La Zanja) es de 5,000 onzas de oro. Continuaremos lixiviando La Zanja durante todo el tiempo, estamos reconvirtiendo esta unidad y desarrollando el proyecto de sulfuro de cobre y oro”, explicó García.

Entre otros proyectos, la firma estimó que la mina Uchucchacua (Lima) -suspendida en octubre del 2021 para su mayor exploración ante bajas leyes de plata- y el satélite de ésta, Yumpag (Pasco), empezarán a producir en el cuarto trimestre del 2023.

“Las autoridades de las comunidades locales -están- abiertas a reuniones de diálogo para discutir temas comunitarios, laborales y compromisos”, añadió.

¿Cuáles fueron los resultados de Buenaventura el 2022?

En el 2022, Buenaventura redujo sus producciones de plomo en 28%, zinc en 33% y plata en 43%, por la suspensión de operaciones de Uchucchacua (polimetálica) y cambios en la secuencia del plan de mina en El Brocal.

Resultados de Buenaventura en el 2022.

Por su parte, la producción de oro creció en 4%. Así, en el balance anual, sus ingresos totales caen en 8%. En tanto, su Ebitda por operaciones directas, excluyendo la venta de Yanacocha, lo hace en 15%; pero considerando esta operación de US$ 300 millones, el indicador crece en 132% a US$ 473 millones.

Los costos de sostenimiento y aplicables a ventas por onza de oro se incrementaron en 2% en el 2022 (US$ 1,564) frente al 2021.