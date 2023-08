¿Cómo viene la operación de Cerro Corona?

Cerro Corona es la única mina de Gold Fields que produce cobre, además de oro. El resto de las minas son básicamente de oro. Entró en operación el 2008 y tuvo una vida útil inicialmente al 2023 (actualmente vigente hasta el 2025), que prevemos extender hasta el 2030.

La mina producirá alrededor de 255,000 onzas de oro equivalente este año. Es una mina sólida, rentable, viene funcionando muy bien. La producción el 2022 fue más o menos 260,000 onzas equivalentes de oro.

¿Qué desafíos enfrenta la mina?

El único riesgo es cómo se va a comportar el clima en los siguientes meses en cuanto a lluvias que nos lleven a seguir haciendo cambios. Por lo demás, no vemos ningún problema en otros aspectos de nuestra operación en Cajamarca.

¿Ya recibieron los permisos para la ampliación de la vida de mina?

Estamos justo en esa etapa de los permisos finales para poder extender la vida de la mina oficialmente. Técnicamente es factible hacerlo y estamos esperando los permisos finales que deben darse el próximo año, más hacia la segunda mitad de año.

¿Qué tipo de permisos faltan?

Estamos cumpliendo con la normativa exigida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Ministerio del Ambiente (Minam) y Ministerio de Energía y Minas (Minem). Hoy estamos enfocándonos en informar el cumplimiento ambiental hacia nuestros públicos locales, garantizando la viabilidad del proyecto, puesto que la parte técnica ya está aprobada por la autoridad pertinente.

¿Qué comprende esta iniciativa?

Nuestro principal problema en la mina Cerro Corona es el espacio. Ya la relavera no podía ser ampliada más y lo que se hizo fue minar todo el material que luego vamos a procesar, sacarlo del tajo para luego usar el tajo como relavera. El 2026 deberíamos empezar ya a usar el tajo como relavera y procesar todo el mineral que ha sido stockeado durante estos años.

¿Cuál es la inversión?

No involucra una inversión muy alta. Estamos invirtiendo cerca de US$ 40 millones al año hasta este año, es lo que nos cuesta habilitar todas las zonas que necesitamos para poder guardar el material de forma correcta y con todos los estándares, pero la habilitación del tajo para usarlo como relavera no es una inversión muy alta, debe estar bordeando los US$ 10 millones o US$ 20 millones, más o menos.

Exploraciones y opciones de compra en Perú

En Perú, ¿también realizan exploración minera?

Estamos explorando en distintas partes del Perú, en la zona sur, cerca de Cerro Corona, pero ahora nuestro proyecto más importante es Salares en Chile, que está al 96% de avance de construcción y esperamos el último trimestre empezar a producir. Ha sido una inversión de US$ 1,020 millones, es una mina principalmente de oro, con plata.

Vamos a producir entre 500,000 y 600,000 onzas al año en Salares, es una adición importante a la producción de Gold Fields, que es más o menos 2.2 millones de onzas al año y es un aporte importante a Chile, que es un productor más de cobre.

¿El foco en Perú sigue siendo proyectos de oro?

En Perú, es difícil conseguir minas que solo tengan oro, igualmente tiene otro mineral, como Cerro Corona, que tiene cobre. Es tamos dispuestos a construir, operar o comprar una operación que sea por lo menos 30% de oro, el resto pueden ser otros metales. No nos cerramos a que sea solo oro.

¿Tienen alguna adquisición hoy en la mira en Perú?

No todavía alguno que sea relevante como para poder informar el mercado, estamos recién explorando y viendo opciones, analizando. No hemos hecho alguna oferta concreta por alguna operación de alguna envergadura importante.

¿Hay muchas ofertas de proyectos de oro?, ¿les suelen tocar las puertas?

El mercado siempre ha estado activo, últimamente un poco menos tal vez, pero si está muy activo y es precisamente porque cada vez hay menos minas en el mundo. Cada vez las leyes son más bajas y en lugares más difíciles. Hay demanda, no solo por el oro, que siempre ha sido activo refugio, sino también por cobre, porque todas las energía renovables y nuevas tecnologías demandan mucho el cobre.

Las empresas mineras están obligadas a seguir viendo opciones que puedan abastecer la demanda que existe en el mercado.

Incursión en Canadá

Recientemente Gold Fields anunció su ingreso a Canadá, ¿qué oportunidades les abre?

Gold Fields ha estado muy enfocado en crecer en América, hemos estado buscando distintos proyectos en los distintos países. La operación -de compra- de Yamana Gold en Canadá no prosperó lamentablemente, pero vimos un potencial para tener un proyecto y futura operación en Canadá con este proyecto Windfall de Osisko Mining, y decidimos formar un joint venture.

¿Qué tipo de proyecto es?

Es un proyecto de futura mina subterránea en Quebec, Canadá, a cargo de la nueva empresa Windfall Mining Group, formada entre Gold Fields y Osisko Mining. El acuerdo involucra un pago inicial de 300 millones de dólares canadienses (US$ 220 millones) de Gold Fields a Osisko, por el 50%; y otros 300 millones de dólares canadienses, una vez salga la aprobación regulatoria. Con esos pagos, nos hacemos del 50% del joint venture.

Adicionalmente, tenemos un compromiso de inversión en exploración en la zona; y para acompañar a Osisko en la construcción del proyecto, que demandará 1,100 millones de dólares canadienses.

¿Cuál será su producción?

El proyecto tiene una vida útil de 10 años, con reservas de 3.2 millones de onzas de oro. Esta mina va a producir cerca de 300,000 onzas al año. Está en una etapa de pre desarrollo y debe empezar su construcción hacia finales del 2024. La construcción debe llevarnos entre un año o un año y medio. Esta mina aumentará la producción anual de oro de Gold Fields entre 10% y 15%, pero más que eso, nos ayuda a diversificarnos en distintos mercados.

¿Cuál es su perspectiva sobre precios del oro?

El precio del oro, al ser un activo de refugio, se ve influenciado por acontecimientos mundiales. Lo que pasa en las economías más grandes, sea la inflación o sentimiento de los inversionistas.

En ese sentido, la preocupación que hay sobre periodos inflacionarios en China tienden a afectar el precio y de alguna manera mueven la perspectiva. En las últimas semanas, el oro llegó al precio más bajo desde marzo, debido a la recuperación del dólar, eso juega en contra del precio, pero los temores que hay ahora sobre China han generado un repunte en los últimos días en los precios; y mientras existen esos temores habrá un impulso al alza en la tendencia, que es lo que ven varios bancos de inversión.

HOJA DE VIDA

Nombre completo: Jorge Leo Redhead Byrne.

Cargo: Vicepresidente de Finanzas Región Américas de Gold Fields.

Edad: 50 años.

Nacionalidad: Peruana.

Profesión: Economista

Número de años en el sector de minero: 10 años.

Hobbies: Música y correr.

