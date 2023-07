La compañía minera Volcan convocó este miércoles a una Junta General de Accionistas para el lunes 17 de julio, a fin de discutir y eventualmente aprobar la escisión de sus activos portuarios, que están conformados por el 40% de las acciones que posee en Cosco Shipping Ports Chancay Perú. Como se sabe, esta empresa está a cargo del proyecto del “megapuerto” de Chancay.

Como lo informó Gestión en abril, Volcan reveló que estudiaba separar sus acciones en dicho proyecto a una nueva empresa.

En detalle, Volcan informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que evalúa los aspectos económicos, financieros, comerciales y legales de la potencial escisión de los negocios, portuario y logístico, del Puerto de Chancay, en favor de una nueva sociedad a ser constituida por dicha empresa.

Los movimientos de Glencore

La mencionada operación podría no ser más que una reorganización societaria si Glencore no hubiera anunciado en febrero su intención de salir de la minera peruana. En el proyecto de “megapuerto”, a cargo de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, la minera peruana tiene el 40% de las acciones (el resto corresponde a Cosco Shipping Ports Ltd.), con lo cual Glencore hoy también participa en la iniciativa portuaria.

Si bien la multinacional minera explora la disposición del 23.3% de su capital social en Volcan Compañía Minera desde fines de 2022, no sería ajena al análisis de la escisión del negocio portuario, pues todavía posee el control de la empresa.

Es así que la separación del Puerto Multipropósito de Chancay en otra compañía le permitiría a Glencore vender sus acciones en Volcan y mantener su participación en el Puerto Multipropósito de Chancay, que se perfila como el principal hub logístico de Sudamérica.

