El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, se presentó en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República para brindar detalles de la reciente salida de Luis Gonzales Zúñiga como director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Durante su participación, Montenegro negó que la salida de Gonzales Zúñiga responda a intereses ocultos, como este último aseguró. Por el contrario, el ministro señaló que se busca mayor transparencia y eficiencia en la institución.

"Las motivaciones que tenemos de reforma del sector no tiene ninguna vinculación con intereses ocultos de ningún tipo, por el contrario son hechos que nos motivan a emprender una urgente reforma. Asimismo, renuevo mi firme compromiso por el fortalecimiento de la institucionalidad. Para ello, me he comprometido con el Serfor a realizar los ajustes para que no quede duda de la gestión transparente y eficiente que queremos emprender", sostuvo el titular de la cartera.

Sin embargo, fue la viceministra de Políticas Agrarias y también integrante del Consejo Directivo de Serfor, Paula Carrión, quien brindó detalles de la salida de Gonzales-Zúñiga y justificó la misma.

Durante su presentación, la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión, expuso los motivos que llevaron a la destitución de Gonzales Zúñiga de Serfor. Entre ellos, mencionó la no aprobación del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, del Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre, el Plan de Fortalecimiento de Capacidades para la gestión forestal y de fauna silvestre.

De igual forma, refirió la falta de trabajo en el Sistema Nacional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre (Sinafor), el cual realizó su última sesión el 5 de diciembre del 2017 y no cuenta con la acreditación de los representantes del Mininter, Ceplan, Gobiernos regionales, Gobiernos locales, Sernanp, Dicapi y CCFFAA.

La viceministra Carrión también señaló que la última sesión del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS) se realizó el 12 de junio del 2019.

"Creo que no tenemos argumentos para decir por qué [en Sinafor] no se sesiona desde el 2017", dijo Carrión.

La viceministra dijo que el registro de infractores, a cargo de Serfor, no está actualizado desde el 2017 y que la institución no ha logrado mejorar su capacidad de gestión, pues sigue incumpliendo sus plazos de entrega de opinión técnica en Senace.

“Esta decisión, difícil de tomar, no obedece a ninguna intención o ningún interés. Simplemente responde a una clara situación de faltas de gestión, incumplimientos, pérdidas de avances y, porque no decirlo, a reiteradas llamadas de atención en base a la falta de coordinación, no solo con la alta dirección, sino también con todos los miembros que forman el aparato forestal”, señaló la viceministra de políticas agrarias, Paula Carrión.