Apollo Global Management Inc. y el ex ejecutivo de SoftBank Group Corp. Marcelo Claure estarían evaluando la compra de Millicom International Cellular S.A., en un acuerdo que podría valorar la empresa en casi US$ 10,000 millones, incluida la deuda, de acuerdo a información del diario Financial Times (FT).

Según dicho medio, una oferta por la empresa latinoamericana de telecomunicaciones podría rondar los US$ 10 por acción.

Además, el sitio web Portafolio indica que las acciones de Millicom, que cotizan en Estados Unidos, subieron en la mañana del miércoles 25 de enero un 16% hasta los US$ 17.21, lo que da a la compañía un valor de mercado de alrededor de US$ 2,900 millones.

No obstante, es importante mencionar que la acción de Millicom ha caído un 20% en los últimos 12 meses.

Apollo y Marcelo Claure estarían tratando de dar una oferta para evitar el reembolso o el refinanciamiento de alrededor de US$ 6,900 millones en deuda de Millicom, debido a la inestabilidad de los mercados financieros, señaló el FT.

Claure no es el único ejecutivo de telecomunicaciones que se ha interesado en Millicom, que opera bajo la marca Tigo y ofrece servicios en países como Colombia, Panamá y El Salvador.

El multimillonario francés Xavier Niel adquirió una participación en la empresa a fines del 2022, calificándola como una inversión atractiva.

LEA TAMBIÉN: Startup argentina impulsará pagos de servicios con criptomonedas en el Perú