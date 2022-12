Un mando de Xbox One se exhibe debajo de los pases de juego en la nueva tienda insignia de Microsoft Corp. en el centro de Londres, Reino Unido, el martes 9 de julio de 2019.

Microsoft Corp. aumentará a partir del 2023 el precio de los nuevos juegos de Xbox a US$ 70 desde US$ 60, siguiendo el paso a otros grandes rivales de juegos como Ubisoft Entertainment SA, Sony Group Corp. y Take-Two Interactive Software Inc.

El aumento de US$ 10, que fue informado anteriormente por IGN, afectará a los juegos de próxima generación, incluidos Starfield, Redfall y Forza Motorsport, dijo la compañía en un comunicado. “Este precio refleja el contenido, la escala y la complejidad técnica de estos títulos”, dijo un portavoz. Los juegos estarán disponibles como parte del servicio de suscripción de Microsoft, Game Pass, por US$ 9.99 al mes en las consolas Windows y Xbox. Muchos de los mejores juegos se mantuvieron durante casi dos décadas a un precio de US$ 60. En el 2020, cuando Sony y Microsoft lanzaron sus últimas consolas, los ejecutivos debatieron aumentar el precio de acuerdo con factores que incluyen el aumento de costos para desarrollar juegos y la inflación. Microsoft dijo que la compañía retrasó la implementación de este aumento hasta después de las fechas decembrinas, “para que las familias puedan disfrutar el regalo de los juegos”.