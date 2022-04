La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., informó el miércoles que los usuarios activos diarios del trimestre superaron las estimaciones de Wall Street, pero reportó su menor crecimiento de ingresos en una década.

Las acciones de la empresa subían un 7% en las operaciones tras el cierre. Meta ha perdido cerca de la mitad de su valor desde principios de año.

Los usuarios activos diarios, una métrica clave para los anunciantes que indica la actividad en la plataforma, fueron de 1,960 millones, ligeramente más que la estimación de 1,950 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Meta prevé ingresos para el segundo trimestre de entre US$ 28,000 millones y US$ 30,000 millones. Los analistas esperaban en promedio unos ingresos para el trimestre actual de US$ 30,630 millones.

Los ingresos totales, la mayor parte de los cuales proceden de la venta de anuncios, aumentaron un 7% a US$ 27,910 millones en el primer trimestre, pero no alcanzaron las estimaciones de los analistas de US$ 28,200 millones, según los datos de IBES de Refinitiv.