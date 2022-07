Se está discutiendo un precio de oferta de al menos US$ 200 por acción, según una de las personas. Eso representaría una prima de aproximadamente el 14% respecto al último precio de cierre de Seagen y se traduciría en una valoración de US$ 37,000 millones o más, según datos recopilados por Bloomberg.

Merck ha estado estudiando los libros de Seagen en las últimas semanas y pretende anunciar un acuerdo antes de publicar sus resultados, según la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de información confidencial. Merck tiene programado informar sus resultados del segundo semestre el 28 de julio.

Aunque las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada, aún podrían retrasarse o fracasar, dijeron las personas. Un representante de Seagen declinó hacer comentarios, mientras que un portavoz de Merck no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El Wall Street Journal informó anteriormente que Merck estaba en conversaciones avanzadas sobre una posible oferta de más de US$ 200 por acción por Seagen, citando a fuentes no identificadas.

Seagen, fundada en 1998 y cuya sede se encuentra en Bothell, Washington, desarrolla terapias contra el cáncer mediante tecnologías de conjugados de anticuerpos, según su sitio web. Sus acciones han subido alrededor de un 13% en Nueva York este año, lo que da a la empresa un valor de mercado de unos US$ 32,000 millones.

Merck se ha enfrentado a la presión de los inversionistas para que se diversifique más allá del fármaco contra el cáncer Keytruda, que es su medicamento más rentable y enfrentará una competencia más barata a partir del 2028. Es una de las varias empresas que han estado a la caza de futuros fármacos de éxito mediante adquisiciones, como Sanofi, Pfizer Inc, Amgen Inc, Gilead Sciences Inc y Roche Holding AG.

El año pasado, Merck compró Acceleron Pharma Inc. por alrededor de US$ 11,000 millones. El proyecto de Acceleron se centra en un tipo particular de proteína que desempeña un papel central en la regulación del crecimiento, la diferenciación y la reparación de las células. El principal candidato de la compañía es un fármaco para la hipertensión arterial pulmonar llamado Sotatercept, que se encuentra en la última fase de desarrollo.