MercadoLibre Inc., el gigante latinoamericano del comercio electrónico, se asociará con BigCommerce Holdings Inc., con sede en Texas, para brindar acceso a una nueva región a los comerciantes web del fabricante de software de compras en línea.

BigCommerce, que ayuda a marcas como Skullcandy a vender en sus propios sitios web, en mercados en línea y a través de plataformas de redes sociales, ofrecerá a sus 60,000 proveedores acceso a lo que se ha convertido el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo. Para MercadoLibre, con sede en Buenos Aires, la segunda empresa más grande de América Latina por valor de mercado, la asociación impulsa sus esfuerzos para aumentar el comercio internacional.

La alianza es la última medida de BigCommerce para alinearse con los jugadores más grandes del mundo en comercio electrónico y competir con su rival más grande, Shopify Inc. En febrero firmó un pacto con Walmart Inc. para permitir que sus comerciantes vendan en el mercado web de terceros del minorista, y a principios de este mes, BigCommerce anunció una nueva integración con Amazon.com Inc. que le da acceso a los servicios de cumplimiento avanzados del gigante tecnológico. La compañía salió a bolsa en agosto y desde entonces, sus acciones se han duplicado con creces.

“Nos encanta tener muchos socios que atienden las diferentes necesidades de los comerciantes”, dijo en una entrevista Russell Klein, director comercial de BigCommerce. “Lo que estamos haciendo con MercadoLibre es eliminar la complejidad de vender fuera de Estados Unidos”.

La alianza se centrará inicialmente en el comercio transfronterizo a México, Colombia, Chile y Brasil, señaló Klein.

MercadoLibre, que obtiene alrededor de dos tercios de sus ingresos totales del comercio electrónico y un tercio de los servicios financieros, prosperó en medio de la pandemia a medida que los latinoamericanos recurrieron cada vez más a las compras en línea y los pagos digitales. Las compras web representaron 5% de las ventas minoristas generales de América Latina antes del covid-19 y durante la próxima década podrían aumentar a un 25%, según HSBC Holdings Plc.

La compañía generalmente empareja compradores y vendedores dentro del mismo mercado, como Brasil, el más grande de los 18 países en los que opera, pero el director financiero, Pedro Arnt, ha dicho que está buscando establecer centros de distribución en zonas francas para entregar importaciones de una manera más rápida. En una llamada de mayo con analistas, Arnt señaló que la firma estaba expandiendo sus esfuerzos de abastecimiento en Asia y América del Norte.

“Otra parte de nuestra visión a largo plazo es convertir el suministro global en local para nuestros consumidores en toda América Latina”, dijo Arnt en la llamada. Las ventas del comercio internacional actualmente representan menos de 10% del total de MercadoLibre.

Como parte de la alianza, MercadoLibre también abrirá una oficina en Miami.