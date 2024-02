MercadoLibre cae tras incumplir previsión de ganancia por acción

Después del cierre del mercado, el gigante del comercio electrónico registró ingresos netos para todo el año de alrededor de US$ 14,500 millones, un 37.4% más que en 2022 y superior a los US$ 14,300 millones proyectados por los analistas encuestados por Bloomberg. Los ingresos netos alcanzaron los US$ 1,200 millones durante el mismo período, lo que superó también las estimaciones.

Las ganancias hacen mella en lo que fue un año impresionante para MercadoLibre, ya que el precio de las acciones de la compañía subió casi un 86% el año pasado en comparación con el aumento del 24% en el S&P 500. La compañía con sede en Uruguay amplió su plantilla, contrarrestando la tendencia de despidos en los principales gigantes tecnológicos estadounidenses, sin fusiones ni acceso a los mercados de deuda. La firma también busca solicitar una licencia bancaria en México para expandir su operación fintech.

Si bien la compañía sigue viendo prometedor su división de comercio electrónico, los ejecutivos ven potencial de crecimiento para su plataforma fintech, Mercado Pago, considerando la cantidad de latinoamericanos que operan fuera del sistema financiero tradicional. El negocio crediticio de la compañía aumentó un 33% en el cuarto trimestre que finalizó el 23 de diciembre, según un comunicado de la compañía.

“El sector crediticio es un mercado muy subdesarrollado”, dijo el director financiero de MercadoLibre, Martín De Los Santos, en una entrevista el jueves por la mañana. “Si nos fijamos en la penetración de las tarjetas de crédito en México, probablemente sea de alrededor del 20% en comparación con Brasil, donde la mayoría de la gente tiene una tarjeta de crédito. Entonces, vemos en esto una gran oportunidad”.

México ha surgido como un mercado competitivo ya que la cantidad de fondos en las cuentas que devengan intereses de Mercado Pago se cuadruplicó en el país durante el año, según un comunicado de prensa de la empresa. Cuando se le preguntó, De Los Santos señaló que la empresa está analizando la posibilidad de una licencia bancaria, pero destacó que no se ha tomado una decisión final.

“No necesitamos una licencia bancaria para desarrollar Mercado Pago en México”, dijo De Los Santos. “Esta es una opción que estamos evaluando; Aún no hemos decidido si seguiremos ese camino o no”.

La plataforma fintech de la compañía también anunció una asociación más amplia con Western Union, lo que permitiría a los clientes en Estados Unidos y Canadá enviar dinero a través de una aplicación móvil, su sitio web o desde una de sus tiendas minoristas a cuentas billetera de Mercado Pago en México.

Wall Street acogió con satisfacción la medida. James Friedman, analista de Susquehanna, escribió el jueves en una nota que la asociación “tiene potencial” y “es algo que hay que observar”.

En el cuarto trimestre, los ingresos de MercadoLibre alcanzaron los US$ 4,300 millones, superando las estimaciones de los analistas. El desempeño de la compañía fue impulsado principalmente por el crecimiento en Brasil y México, mientras que Argentina quedó rezagada respecto de sus pares debido a que las ventas de comercio electrónico cayeron al final del trimestre después de que el presidente Javier Milei devaluara la moneda en un 54%, lo que acabó con el poder adquisitivo de la gente.

Por ahora, De Los Santos dice que esperará y verá cómo el país se adapta a la terapia de choque de Milei, pero sigue confiando en que su negocio podrá adaptarse. En el lado de las fintech, Mercado Pago vio cómo los activos mantenidos en sus cuentas de ahorro se sextuplicaron el año pasado en Argentina.

“Nos adaptaremos, nos ajustaremos” en Argentina, dijo. “Hemos pasado por procesos como este en el pasado en toda la región”.

