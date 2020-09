El mercado de laptops pasa por un dilema. Lograron aumentar sus ventas en casi 40% durante los últimos meses a pesar del incremento de los precios en los productos. Sin embargo, el COVID-19 ha impactado a los países productores de componentes reduciendo la capacidad de fabricación y con ello, la oferta.

Desde que se habilitaron las entregas en el comercio electrónico y posteriormente, las tiendas por departamento después de dos meses cerrados, la demanda contenida explotó y generó un incremento en las ventas porque estos aparatos tecnológicos son fundamentales para realizar teletrabajo y ‘home school’ desde casa. Si bien los niveles de ventas fueron un éxito, estas pudieron haber registrado mejores cifras si se contaba con el stock necesario.

De acuerdo con Nicolás Barrero, gerente comercial de Asus Perú, la producción de laptops se vio impactada por una sobredemanda a nivel mundial que impidió traer más productos al Perú. A ello se suma el impacto del COVID-19 en países emergentes como India, uno de los proveedores de pantalla de la marca, que no alcanzó los niveles de envíos requeridos por el fabricante.

“Al inicio de la pandemia tuvimos el problema que China no fabricaba equipos, entonces iniciamos con niveles bajos que en algún momento, llegaron a ser razonables porque no se vendió ninguna laptop cuando todo estaba cerrado”, dijo a Gestión.pe. Añadió que desde que retomaron las ventas en mayo, la demanda fue alta, pero la oferta insuficiente.

“Hemos incrementado las ventas un 40% y el ticket promedio aumentó 15%, pero ha podido ser más. Nos vimos afectados porque no pudimos traer toda la mercadería que planeamos luego de la cuarentena. Por ahora, se ha incrementado la oferta, pero la solución no es estable por la sobredemanda. Es un tema de la industria, no lo podemos controlar”, aseguró.

Por su parte, Juan Manuel Campos, director general de HP Perú, Ecuador y Bolivia sostuvo que en este momento la demanda es difícil de estimar porque no se viene comportando de forma normal.

“Ningún fabricante pudo estimar que algo así ocurriría. Las fábricas no pueden duplicar su capacidad de un día para el otro, por ello es difícil poder afirmar que la totalidad de la demanda está siendo atendida y es probable que, si hubiera aún más disponibilidad de producto, las cantidades vendidas serian aún mayores”, indicó.

Campaña navideña

Esta situación significa un reto no solo para estas marcas de laptops, sino también para toda la industria de dispositivos tecnológicos. Con la campaña navideña cerca, las empresas vienen preparándose para cautivar clientes con sus mejores productos.

El representante de HP proyecta un crecimiento de 50% liderado por el canal online, en el cual estará buena parte de su inversión, sin dejar de lado los clientes que acuden a mercados físicos. “Vamos a continuar expandiendo en los retails más importantes del país nuestra iniciativa de asesoría virtual, “Live Chat”, dada por nuestro equipo de asesores de venta física e innovando en activaciones online para generar demanda y mantener el contacto con los consumidores”, manifestó Campos.

En el caso de Asus, durante la campaña navideña harán el lanzamiento equipos con la generación 11 de Intel y la Asus Zenbook S. Mientras que en el tercer trimestre enviará al mercado tres nuevos modelos de equipos: ROG Zephyrus G14, ROG Zephyrus Duo 15 y la Laptop Asus Vivobook M433, los dos primeros de la categoría gaming y el último un equipo más juvenil.

Consumidor peruano

El mercado peruano, según relata Barrero, ha tenido una tendencia sofisticada en cuanto al desempeño y calidad de las laptops que requiere. Con el hecho de trabajar desde casa, ha aumentado también la tendencia de buscar equipos ligeros, pero que tengan un buen desempeño.

“Nos hemos dado cuenta que los tickets han aumentado no solo por un tema de sobredemanda o de oferta limitada, sino que buscan equipos más robustos. Lo que necesitan están buscando renovar su laptop”, dictó. Explicó que los equipos ‘gaming’ también suelen se preferidos por sus características sofisticadas.

HP no dista de lo mencionado por Asus. “Los productos más demandados han sido los de ticket entre S/2,000 y S/2,699 (banda media) por la relación precio/desempeño, pero también creemos que por la disponibilidad de producto. También hemos visto crecimientos fuertes en la venta de equipos de las bandas high en el cual el ticket cuesta más de S/2,700, básicamente impulsado por la venta de productos Gaming, que tienen un ticket de precio más alto”, pormenorizó.