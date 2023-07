De acuerdo a Zósimo Pichihua, viceministro de Economía, la medida de extensión será focalizada.

“Con el fenómeno de El Niño global es probable que este programa también se amplíe, pero focalizado a las zonas donde ocurran eventos de magnitud que justifiquen la inclusión de estos instrumentos”, sostuvo.

El viceministro indicó que este instrumento sirve como un soporte inmediato frente a una eventual paralización de la economía.

El Gobierno destinó S/ 3,000 millones para garantizar créditos orientados a capital de trabajo, adquisición de activos fijos y consolidación de deudas, detalló en el Foro XXI “Expo Pyme: retos y oportunidades en el marco de la Alianza del Pacífico”, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Los créditos de hasta S/ 30,000 tienen una cobertura del 98%, mientras que los financiamientos de S/ 30,001 a S/ 90,000 se cubre el 90%. El plazo es de hasta cinco años con 12 meses de periodo de gracia.

Monto asignado

A la fecha, el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) llevó cinco subastas logrando asignar S/ 1,594 millones en garantías del gobierno Nacional (53% del total autorizado) a una tasa promedio de 12.7%, refirió Pichihua, quien aclaró: “No quiere decir que eso ya se ejecutó”.

Pichihua mencionó que 23 empresas del sistema financiero y cuatro cooperativas de ahorro y crédito han captado los recursos a través de las subastas.

En conversación con Gestión, Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP), consideró que Impulso Myperú funciona de manera relativa, debido a que llega a muy pocas microempresas.

“Si tomamos el universo general de 3.1 millones de empresas formales, solo llega a un 10%, y les sirve, pero al no reactivarse la economía nacional, ¿para qué voy a pedir un crédito si no tendré clientes o -si hay otra paralización- no llegarán turistas? ¿con qué voy a pagar ese préstamo? Entonces, se necesita confianza”, refirió.

Pese a que se mostró de acuerdo con una posible ampliación del programa Impulso Myperú, Calmell del Solar manifestó que se tiene que revisar las fallas.

“Se debe ver qué pasa cuando los microempresarios van al banco y les dicen que no porque, por ejemplo, no tienen cuenta con la entidad financiera. Con El Niño global, todas las mypes estamos en riesgo porque si la economía cae, eso impacta a todos”, aseveró.