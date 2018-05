McCann Lima alista un área de data y otra de shopper

El 2017 fue un año de resultados históricos para McCann Lima: 186 reconocimientos a nivel creativo, agencia del año en los premios Effie y segunda en la versión Latam del festival.

Hoy, el espacio miraflorino desde el que opera está –en todo el sentido de la palabra– en pleno cambio: se alista para recibir nuevos talentos mientras se acondiciona para integrar otras áreas. Su CEO, Max Gutiérrez, adelanta que se avecina un periodo de ejecuciones y asegura que responde a integralidad.

¿A qué se deben las nuevas reparaciones?

Responde a que entre fines de año pasado e inicios de este ganamos once nuevos clientes, tenemos proyectos nuevos, así que ha subido volumen de trabajo y, en segundo lugar, esto también se debe a que estamos ampliando nuestro portafolio de servicios.

¿Están planeando introducir nuevas unidades de negocio?

Este año y el otro los tenemos planificados: tendremos un área de shopper, y otra de data integrada más a un departamento de planning. Esas son las dos principales unidades que estaríamos integrando. Además, ampliaremos los servicios de posproducción.

Ustedes ya venían teniendo un foco fuerte en data, ¿qué enfoque se le dará en adelante?

Ahora la estamos integrando a redes sociales. Esto como primera fase. Luego buscaremos integrar más información del cliente o tener más elementos de análisis del consumidor. La segunda fase aún no la tenemos totalmente definida, queremos lanzar esto e ir modelándolo.

En Corto Gutiérrez espera que el crecimiento de la agencia se sitúe para cierre de año en alrededor de dos dígitos; sin embargo, enfatiza que no será tan agresivo como el año anterior pues “ya tenemos un tamaño y, como todo, hay un límite”.

¿En qué consistirá su orientación en shopper marketing?

Desde el año pasado hemos ganado varios negocios en torno al punto de venta, tenemos know how en lo que es la parte creativa y lo que vamos a incorporar es lo estratégico. Vamos a incluir ambos para que se pueda asesorar a los clientes no solo para la ejecución final sino también para la concepción de la idea y estrategia correspondiente.

¿Pasa por una diversificación de las soluciones que ofrecen?

Es integración. Bajo un solo techo integramos diferentes servicios y sobre lo que tenemos incorporamos otros. La idea es ofrecer una solución de comunicación que pueda emitirse en una campaña de TV o redes sociales, incluso en torno al punto de venta.

¿La orientación en el mercado está en concentrarlo todo bajo un solo punto de contacto?

Esa es una tendencia. Nosotros tenemos clientes regionales hasta globales que están centralizando operaciones de mercadeo en un solo país. El hub es ahora trend.

¿La consultoría de negocios es un ámbito que interesa a McCann?

Conceptualmente, las agencias deberíamos ser consultoras de soluciones de comunicación, nosotros nos manejamos bajo ese foco. Pero a nivel operativo hay grupos que tienen consultoras como unidades independientes.

El Mundial está impactando en la industria, ¿dejaría desbalanceado el segundo semestre?

Todos quieren estar en el Mundial de alguna forma y ha redundado en mayor volumen de trabajo este semestre. Creo que aquí hay dos desafíos: cómo se aprovechará todo esto para generar valor a tu marca, no a la marca Mundial; y qué se hará en el segundo semestre para seguir teniendo visibilidad hacia los consumidores.

¿Desde el lado de la agencia, van a tener un año desbalanceado?

Para el segundo semestre el flujo será constante, muchos casos para el 2019 se comienzan a trabajar, en tanto otros anunciantes le pondrán más fuerza a este periodo por no ser patrocinadores o ser competidores. No creo que el segundo semestre sea muy diferente al del año previo. No es un año tan desproporcionado.