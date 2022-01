Los casos de covid- 19 vienen aumentando exponencialmente en el país, debido a la tercera ola de la pandemia, ¿cuál es el impacto que viene teniendo esta situación en el consumo de los limeños?

Según un reciente estudio de Opino, pese a lo “grave” de la situación, el 81% de limeños de los segmentos A/ B, y C, no está dispuesto a renunciar a ir a las tiendas por departamentos y continuará visitándolas; mientras que el 19% señala que dejará de acudir temporalmente.

“Es que, ante la mayor permanencia dentro del hogar, los limeños buscan comprar productos para la casa, así como vestimenta cómoda, y este canal les provee de ello con una amplia oferta. Optan por ir a este canal, pese a que podrían comprar por el e-commerce, ya que prefieren ver y tocar los productos, así como medirse la vestimenta y el calzado. Y es que tienen temor de que si compran por el canal online no reciban el mismo producto que pidieron”, explicó el director general de la consultora, Juan Diego García.

En esa misma línea, el 92% de limeños está dispuesto a seguir acudiendo a las tiendas de mejoramiento del hogar; mientras que el 89% a los supermercados.

“Es que estos dos canales de venta cumplen un rol importante en cuanto a proveer de productos para el abastecimiento y mantenimiento del hogar, sobre todo en la actual coyuntura. Es por ello que pocos limeños están dispuestos a renunciar a visitarlos”, indicó.

Los más afectados

En contraparte, la mayoría de limeños de los estratos A/B y C señalan que dejarían de visitar temporalmente los restaurantes ubicados en espacios cerrados (79%), mientras que el 77% refiere que no acudirá a los cines y teatros, y un 62% que no irá a los gimnasios, según revela el estudio.

“En el caso de este tipo de negocios no los considerarían prioritarios, por lo que les es más fácil renunciar a estos temporalmente, y prima en su decisión de visita el ver si se encuentran o cuentan con espacios ventilados. Un ejemplo de ello es que el 96% de limeños no está dispuesto a dejar de ir a los restaurantes ubicados en espacios abiertos”, mencionó.

Si se ve por estratos socioeconómicos, resaltó que el 71% de los limeños del segmento A/B está dispuesto a no visitar temporalmente los gimnasios, versus el 56% del C (15 puntos porcentuales de diferencia).

“Esto se atribuiría a que los estratos más altos tienen mayor acceso que el segmento C a otros espacios públicos idóneos en donde hacer deporte o actividad física”, anotó.

Percepción

¿Consideraban los limeños que el país enfrentaría una tercera ola del covid-19? Según el estudio de Opino, el 73% refirió que sí; asimismo el 82% señala que en esta tercera ola versus la segunda, estamos igual o mejor preparados a nivel de infraestructura (sanitaria), mientras que el 72% indica lo mismo pero a nivel de sociedad.

“Esta percepción denota optimismo, y se considera que el país logrará salir adelante. Este buen ánimo incidiría positivamente en el consumo”, señaló Juan Diego García.

CLAVES

Menor temor. Siete de cada 10 limeños de los segmentos A/B, y C, aseguró haber reducido su temor a sufrir un cuadro grave de covid-19, luego de haber sido vacunado.

Disposición. El 85% de limeños de los estratos A/B y C, indicó que está dispuestos a colocarse una cuarta dosis contra el covid-19. El porcentaje es mayor en el rango de 36 años a más (93%).

Ficha técnica. El estudio de Opino tuvo como público objetivo a población entre 18 y 60 años de los segmentos A/B, y C. Se realizaron 300 cuestionarios en enero de este año.