Shopify Inc. registró la mayor caída en dos años después de presentar una perspectiva de crecimiento más débil este año, a medida que el gasto en línea se nivela después del auge inducido por el covid-19, y los consumidores enfrentan una inflación más alta.

“La aceleración del comercio electrónico debido al covid que se evidenció en el primer semestre de 2021 por las cuarentenas y los estímulos gubernamentales no se verá en 2022″, dijo el miércoles el gigante canadiense del comercio electrónico en un comunicado. “Hay cautela en torno a la inflación y el gasto de los consumidores a corto plazo, durante todo el año”.

Como resultado, Shopify dijo que el crecimiento de los ingresos de todo el año será inferior al aumento del 57% en 2021. Las acciones cotizadas en Estados Unidos cayeron hasta un 16% cuando abrió el mercado en Nueva York. Fue la mayor caída intradiaria desde marzo de 2020.

Shopify, que proporciona software y otros servicios clave para los sitios web de muchas pequeñas empresas, creció de forma espectacular durante las primeras etapas de la pandemia; las ventas aumentaron un 86% en 2020. Sin embargo, los inversionistas temen que la empresa no pueda sostener su crecimiento a medida que los compradores vuelven a patrones de compra más normales. Esas preocupaciones se intensificaron el mes pasado cuando Shopify dijo que había terminado ciertos contratos, lo que hizo que las acciones bajaran a un mínimo de 16 meses.

Pero para el cuarto trimestre, Shopify superó las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos y ganancias.

Los ingresos aumentaron un 41% a US$ 1.380 millones. Los analistas, en promedio, proyectaron US$ 1.340 millones, según datos compilados por Bloomberg. La ganancia, excluyendo algunos ítems, fue de US$ 1,36 por acción, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 1,26. El volumen bruto de mercancías, el valor de las ventas de los comerciantes que fluyen a través de la plataforma de Shopify, aumentó un 32% en el cuarto trimestre con respecto al año anterior a US$ 54.100 millones. Los analistas, en promedio, estimaron US$ 52.600 millones.

El exitoso cuarto trimestre de la compañía sigue a un período anterior difícil, cuando los resultados de la compañía no cumplieron las estimaciones de los analistas por primera vez desde que Shopify salió a bolsa en 2015. En ese momento, Shopify aludió a los problemas de la cadena de suministro y el aumento de la inflación como causa de los decepcionantes resultados.