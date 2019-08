Casi cuatro años después de que una crisis casi derribara al banco de inversión independiente más grande de América Latina, una nueva amenaza agita la tranquilidad que tanto le costó restaurar.

Banco BTG Pactual SA perdió 18,200 millones de reales (US$ 4,400 millones) en valor de mercado durante dos días de negociaciones desgarradoras que, en el peor de los casos, recortaron 40% del precio de las acciones de la compañía. Las unidades del banco se recuperaron el martes, ganando hasta 8.6%.

Los inversionistas se asustaron cuando la policía registró las oficinas de la firma y la casa de su fundador y mayor accionista, André Esteves, en esta nueva fase de la larga investigación de Lava Jato en Brasil —la misma investigación de corrupción que encarceló temporalmente a Esteves en el 2015. Finalmente fue absuelto de todos los cargos en la investigación anterior, y la oficina del fiscal dijo que “no había pruebas suficientes” en su contra.

Ahora, una vez más, los líderes del banco se esfuerzan por apuntalar la confianza del público. El lunes, Roberto Sallouti, director ejecutivo, realizó una teleconferencia con poca antelación para asegurar a los inversionistas que el pánico no estaba justificado.

"Nos sentimos tranquilos de que con el tiempo todo se aclarará", dijo Sallouti. Dijo que había revisado las acusaciones que la policía investiga y no había encontrado "ninguna causa de preocupación". Tampoco hay ninguna "demanda, queja o incluso acusación" contra el banco o su fundador, dijo el director ejecutivo.

Esta vez, el banco no ha tenido retiros significativos, dijo una persona familiarizada con la situación, que pidió no ser identificada porque la información es confidencial. Sería un cambio con respecto al 2015, cuando un aumento en las amortizaciones después del arresto de Esteves dejó al banco con una crisis de liquidez. Después de nueve días, obtuvo un rescate de 6,000 millones de reales del fondo de seguro de depósitos privado de Brasil. En los meses que siguieron, BTG descargó más de US$ 3,500 millones en activos y recortó empleos para estabilizar su negocio.

Apuestas cortas

Aún así, algunos inversionistas apuestan a que las acciones caerán aún más. La posición corta en las unidades de BTG Pactual, que ya había aumentado a 4.4% del fondo el viernes, llegó a 5,8% el lunes, según datos compilados por Bloomberg. Es el máximo en al menos un año.

La nueva investigación salió a la luz el viernes, cuando la policía federal dijo que cumplieron 12 órdenes de registro e incautación en Sao Paulo y Río de Janeiro para investigar las acusaciones de corrupción y lavado de dinero. La fiscalía analiza posibles actos ilícitos que involucran la venta de activos de propiedad del gigante estatal Petrobras en África a BTG a precios mucho más bajos de lo que mostraron las valuaciones, según un comunicado.

El lunes, el sitio web local O Antagonista dijo que las autoridades investigan acusaciones sobre un departamento que aconsejaba a clientes sobre lavado de dinero, con base en una denuncia anónima del 2016. Sallouti tildó este informe de “absurdo”.

A pesar del estrés, hay diferencias clave con el 2015. Esteves ya no es director ejecutivo, y el banco tiene mucho más financiamiento minorista, lo que reduce el riesgo de que los grandes clientes puedan retirar dinero al unísono. Desde la crisis anterior, la empresa ha pasado de ventas y comercio y capital privado a negocios menos volátiles, como la gestión de activos y patrimonios. A medida que recuperó la confianza con clientes a lo largo de los años, su negocio de préstamos volvió a los niveles anteriores a la crisis.