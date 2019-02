'Low cost' en pie de lucha por precios: ¿cuál es la estrategia de Viva Air y Sky?

La semana empezó con el inicio de operaciones de la chilena Sky, una nueva línea aérea de 'bajo costo', que empezará a ofrecer pasajes -partiendo desde Lima y que incluye tasas e impuestos- desde US$ 12 (S/ 40) a Pucallpa, Iquitos, Piura, Trujillo, Cusco, Tarapoto y Arequipa .

Rompiendo así el esquema de su más cercana competidora, la 'low cost' Viva Air que en mayo próximo cumplirá dos años en suelo nacional. José Vargas Feldmuth, CEO de Sky, comentó a Gestión.pe que las tarifas anunciadas de US$ 12 y US$ 5 (partiendo desde provincias) son promocionales hasta junio de este año.

No obstante, reveló que la estrategia que le permitirá ofrecer precios bajos de forma continua se basa en que cuenta con " la estructura de costos más barata, incluso que la competencia ".

"A una aerolínea de low cost, lo que le marca la pauta de la estructura de costos es el avión y nosotros seremos el único operador que va operar el Airbus 320 NEO, que es 30% más barato en costos que el resto de la competencia, de todos los operadores que hay en Perú", argumentó.

A reglón seguido, el ejecutivo afirmó que las tarifas que están lanzando al mercado "son las más bajas del mercado". "Hemos cumplido con nuestra promesa de bajar la tarifa promedio, la que incluye impuestos. Más barato que ello es regalar el pasaje . C on nuestra estructura de costos -dado el avión que tenemos- si es posible mantener tarifas similares en el largo plazo ", precisó.

Cabe anotar, que en el caso Sky la tarifa piso (o zero) es de US$ 5 con lo cual la tarifa estructural (al sumarle los US$ 12 y US$ 5, respectivamente) pasa a US$ 17 saliendo de Lima y US$ 10 de provincias. "En la medida que se compre con anticipación se va a poder comprar con la tarifa piso", agregó el CEO de Sky.



La respuesta de Viva Air

Tras el anuncio de Sky, Viva Air arremetió dando a conocer una tarifa promocional que regirá desde el 11 hasta el 14 de febrero para adquirir pasajes desde US$ 4.99 (S/ 18) a fin de volar a cinco destinos nacionales entre el 4 de marzo y el 30 de junio de este año.

¿Cuál es la estrategia de Viva Air ante el arribo Sky? Félix Antelo, CEO de Viva, comentó a Gestión.pe que ante la competencia la estrategia estará basada en enfocarse en la reducción de sus costos .

"No puedo hablar por un competidor, lo que si le puedo decir es que Viva Air tiene los costos más bajos de la región, entonces q ue entre un competidor con precios más bajos que Viva lo veo difícil porque no sería rentable su modelo de negocio. El foco nuestro es cómo seguir bajando los costos ".

Antelo precisó que es "muy difícil" que los precios de los pasajes se reduzcan aún más producto de la competencia.

"Eso no lo puedo comentar ahora (posible reducción de los precios de los pasajes) porque va a depender del mercado y la competencia. Creo que las tarifas están en un punto muy bajo en Perú, ahora no te puedo decir que no van a bajar más (los pasajes) porque eso va a depender de cómo evoluciona el mercado. Entre 60% y 70% de una tarifa promocional son impuestos y tasas aeroportuarias, por lo que a la compañía le queda el 30%. Entonces seguir bajando (el precio de los pasajes) sobre eso, es muy difícil", afirmó.